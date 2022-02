Con la llegada del mes de febrero arranca la siguiente fase de la Liga por Equipo FPCV tras un final de liga muy cerrado tras siete jornadas intensas. Esta nueva fase se divide en dos torneos dependiendo de la clasificación y organizadas a nivel provincial: las Supercopas, compuestas por los primeros y segundos clasificados de cada grupo; y los play-offs, eliminatorias protagonizadas por el resto de equipos.

En la 4º Categoría Masculina, la que más equipos y grupos contiene, los play-offs de Castellón se dividirán en cuatro octavos, cuatro cuartos, dos semifinales y una final; mientras que en Valencia tendrán tres octavos, cuatro cuartos, dos semis y una final. El formato de Alicante, que comenzó el pasado fin de semana, es el más grande y alberga un cuadro perfecto con dieciseisavos, octavos, cuartos, semis y final.

Los cuatro octavos de los play-offs de Castellón de los cuales saldrán los duelos de cuartos son: Pádel Moro 3 vs Mas dels Frares 5, cuyo ganador jugará contra el Burriana 5; Okpadel Castellón 3 vs Pádel Indoor Castellón C, el vencedor se enfrentará al Castellón Pádel Sport 10; Pádel Center Castellón 5 vs C.D Jubesport/Jubemala 5, donde saldrá el rival del Play Pádel Indoor Castellón; y +Q Pádel Castellón 7 vs Castellón Pádel Sport 11, donde el vencedor se enfrentará al Pádel en Cubierto Onda 3. Por otra parte, Valencia cierra también su primera ronda con los duelos entre Portacoeli-Serra y Padelgym Carlet 3; donde saldrá el rival del Riba Roja 2; Club XTD 1 y Moixent 3, donde saldrá el rival del JGM Pádel 2; y Enjoy Samarach y l’Alcudia de Crespins 1, donde saldrá el rival del Alesport 2.

Tras la disputa de los dieciseisavos de final el pasado fin de semana, el resto del cuadro de los play-offs de Alicante se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 en las mismas instalaciones. Después de la primera ronda, los emparejamientos en los octavos de final quedan así: Javea 2 vs El Salt, La Vila Padel Club 2 vs ECOMM Pádel Club 5 Tonus Verger, ECOMM Pádel Club 4 vs Padel Matola RN B, Urban Pádel Mixto vs Gemen Kia Valgauto CEE, Pádel Premium Alicante 1 vs Vitobest CEE, Elche 3 vs Padelpoint La Nucia 4, Padel Indoor La Cala 3 vs Teulada-Moraira 4, y Padelpoint La Nucia 6 vs Pego 1.

Las Supercopas también se disputarán este mismo fin de semana en Valencia y Castellón, y entre los días 19 al 21 en Alicante. El cuadro de valenciano únicamente se compone de dos semifinales, donde los encuentros serán Peñacañada 3 vs Enjoy Samarach (J), y Sportcity Massanassa 3 vs Camp Bixquert 4, y posteriormente una final. Por su parte, los castellonenses tendrán dos cuartos de final previos a las semifinales, los cuales son Castellón Pádel Sport 12 vs Nules 2, donde saldrá el rival de Les Coves 1, y Peri Esport 7 vs +Q Pádel Castellón 6, cuyo vencedor jugará contra C.D Jubesport/Jubemala 6.

Los alicantinos tendrán que esperar una semana más que los demás para saber quién será el supercampeón. El cuadro fija cuatro octavos, cuatro cuartos, dos semis y una final a superar para vencer el torneo. Los partidos de la primera ronda son: Pádel Alicante Indoor 5 vs Teulada-Moraira 5, donde saldrá el rival del Padelpoint La Nucia 5; Fénix 360 vs CAM Villenense 2, cuyo ganador jugará contra el Montemar B; Innate Active Pádel Club vs Patagonia, donde saldrá el rival del AN Pádel Rojo, y el Deportivo Stadio Alicante 5 vs Albatera, cuyo vencedor jugará contra el Altea 3.

Las ubicaciones de los play-offs serán en Castellón Padel Sport (Castellón), Club de Campo K7 (Valencia, mismo lugar que la Supercopa), y ECOMM Pádel Club (Alicante). La Supercopa también se disputará en Sport Club Alicante Fun & Family y Castellón Pádel Castalia.