El fin del mes de enero significó el final de la apasionante primera fase de la Liga por Equipos FPCV. Con siete jornadas vibrantes, se cerraba la fase liguera y se daba paso a dos nuevas fases organizadas a nivel provincial: las Supercopas, compuestas por los primeros y segundos clasificados de cada grupo; y los playoffs, eliminatorias protagonizadas por el resto de equipos.

En la 4º Categoría Femenina, los play-offs albergarán seis dieciseisavos, ocho octavos, cuatro cuartos, dos semis y una final en Alicante; dos cuartos, dos semis y una final en Castellón; y tres octavos, cuatro cuartos, dos semis y una final en Valencia. En la Supercopa alicantina, el cuadro es perfecto y se divide en cuartos, semis y final; en Valencia solamente dos semifinales y una final; y en Castellón una única final entre el Onda B y el Pádel Center Castellón 4.

Los seis partidos de la primera ronda en Alicante serán el Albereta 4 vs Sport Club Alicante Fun and Family 5, cuyo ganador jugará en cuartos contra el Club Pádel Benitatxell 2, el Quality Pádel 3 vs CT Calpe – Luxepadel 2, donde saldrá el rival del Padelcoca 3; el Copisan Altamira Padel & Fitness vs Padelpoint La Nucia 3, donde el ganador se enfrentará al Areaclub Padel Indoor 3; el Club de Pádel Matola vs An Pádel Equipo Femenino 4º, cuyo ganador jugará en cuartos contra el CEE 4º Femenina, el ECOMM Pádel Club 3 Tonus Verger vs Deportivo Stadio Alicante 4; donde el vencedor pasará a jugar los cuartos contra el Pádel Nova Torrevieja 1; y el Sport Club Alicante Fun and Family 4 Veteranas B vs Padel Place, donde saldrá el rival del Padel Plus Ibi 3. Los otros cuartos de Alicante serán los siguientes partidos: Distrialacant Pro Tour vs Club de Padel Teulada Moraira 3, y el Montepinar 360F vs Club de Tenis Denia 2.

En Castellón, los cuartos de final serán los partidos: Centro Deportivo Impala Sport Club 1 vs +Q Pádel Castellón 5, y el Club de Tenis Mas dels Frares 4 vs Castellón Pádel Sport 9. Los vencedores de ambas eliminatorias en su respectivo orden se enfrentarán en semis contra Pádel Moro 2 y +Q Pádel Castellón 4. Los tres partidos de octavos de los playoffs de Valencia son: Peri Esport 6 vs Sportcity Massanasa, de donde saldrá el rival del Vila-Real Pádel Noimits 2; Bergamonte 1 vs Sueca 1, donde el vencedor pasará a jugar los cuartos contra La Ribera Pádel 1; y el Padelgym Club Carlet 2 vs C.P. Les Abelles 2, donde saldrá el rival del Club Español de Tenis. El otro partido de cuartos de final será el encuentro entre Camp Bixquert 3 y JGM Pádel 1.

La Supercopa de Alicante tendrá unos cuartos de final definidos por los siguientes encuentros: Bela Pádel Center Alicante 2 vs Padel Aljau 1, Javea 2 vs Elche 2, Padelclub Alicante Indoor C vs Club D.Social Orcelis 1, Altea 2 vs Padelclub Alicante Indoor D. Las dos semifinales de Valencia que decidirán las superfinalistas provinciales serán el Club de Pádel Argentum Xàtiva 4 vs Flow Pádel Club 4, y el Flow Pádel Club 3 vs +Q Pádel Castellón 3; mientras que Castellón solo tendrá la final en su Supercopa anteriormente mencionada.

Las ubicaciones de los play-offs serán en Castellón Padel Sport (Castellón), Club de Campo K7 (Valencia, mismo lugar que la Supercopa), y ECOMM Pádel Club (Alicante). La Supercopa también se disputará en Sport Club Alicante Fun & Family y Castellón Pádel Castalia.

