Comienza la recta final de la mejor competición colectiva de pádel en la Comunitat Valenciana. La vibrante Liga por Equipos FPCV llega a su fin con la disputa del último fin de semana de campeonato: la fase Autonómica. Esta fase está formada por los dos primeros clasificados de cada grupo y los vencedores de los playoffs provinciales.

En la Primera categoría femenina, el cuadro deja duelos de muy alto nivel desde las primeras rondas. El Padel Indoor La Cala 1 y el Club de Campo K7 1 disputarán el primer partido de cuartos a las 18:45 del sábado, mientras que el otro partido de la ronda se disputará a las 19:00 entre Padel Club Alicante A y Peri Esport 1 el mismo día.

Para las semifinales ya están clasificados los dos equipos supercampeones provinciales: el Padel Alboraya Indoor 1 y el TFA Padel Formation 1, que disputarán los partidos previos a la final el domingo por la mañana. Por la tarde del mismo día se disputará la final. Todos los partidos de la categoría se disputarán en las instalaciones del Club de Campo K7 en Valencia.

La Primera categoría masculina nos deja un cuadro autonómico compuesto por un partido de octavos, cuatro de cuartos, dos de semis y la final. El único duelo de la primera ronda lo componen el M1 Padel y el Peñacañada 1, ambos campeones de los playoffs de repescas. El ganador del partido se enfrentará al Castellón Padel Sport 1.

Los otros partidos de cuartos de final son: Club de tenis Mas dels Frares vs Club de Tenis Bellreguard 1M, Sporting Club de Tenis 1 vs Padel Indoor La Cala 1, y Burriana/ Construcciones Menero vs TFA Padel Formation 2. Todas las rondas y eliminatorias se dispuatrán también en las instalaciones del Club de Campo K7 en Valencia.

Los ganadores de las fases Autonómicas serán premiados con diferentes materiales deportivos de la marca Head Padel, y de la cerveza Tyrius, al igual que se clasificarán automáticamente a la Fase Final Nacional en una categoría nacional.