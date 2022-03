Tras más de cinco meses de alto nivel, el próximo fin de semana terminará la mejor competición de pádel colectivo de la Comunitat Valenciana. La Liga por Equipos FPCV llegará a su fin con su última fase, donde los dos primeros clasificados de los grupos ligueros y los campeones de los play-offs se enfrentarán por convertirse en supercampeones autonómicos.

En la Tercera categoría femenina, únicamente se disputarán en la primera ronda del viernes 11 de marzo tres partidos de dieciseisavos de final, los cuales son CAM Villense 1 contra Interclubs 3ºF, Sporting Club de Tenis 2 contra Blonde Padel, e Interclubs 3º F 2 contra el Padel Matola RN A. Los dos vencedores de las últimas dos eliminatorias mencionadas se enfrentarán en la siguiente ronda.

En octavos espera el Enjoy Samarach, que jugará contra el vencedor del primer duelo de dieciseisavos. Las otras eliminatorias de la segunda ronda serán Deportivo Stadio Alicante 2 vs Riba Roja 1, Club de Campo Onda A vs Teulada-Moraira 2, Ananta 360 Padel vs Peri Esport 4, Padel en Cubierto Onda vs 2 vs Centro Excursionista Eldense 3º F, Padelcoca 1 vs Argentum Xàtiva 3, y Club de Padel Burriana 2 vs Padel La Nucia 1.

Por su parte, en la Tercera categoría masculina cierra un cuadro donde, en la primera ronda de eliminatorias, únicamente habrá siete partidos de dieciseisavos. Estos duelos son Sporting Club de Tenis 3 vs Interclubes 3º M, Flow Padel Club 2 vs Padel Burriana 4, Club de Padel Nova Torrevieja 1 vs Interclubes 3ºM 2, Pedreguer Padel Cobert 2 vs La Vila Padel Club 1, Club de Tenis Canals 1 vs Atletico Montemar A, y Jubesport/ Jubelama 4 vs Padel Moro 1.

Los duelos cerrados para octavos son Castellón Padel Sport 7 vs Padel Center Castellón 2, y Club de Tenis Camp Bixquert 2 vs C.D. Lope de Vega. Esperan rivales en la siguiente ronda AK VPT CEE, Areaclub Padel Indoor 2, Castellón Padel Sport 5, Club de Padel Nules 1, Montepinar 360 1 y AN Padel 3º Rojo.

El torneo se jugará en las instalaciones del Club de Campo K7 y el Pádel Táctica Paterna, ambos en Valencia Los ganadores de las fases autonómicas serán premiados con diferentes materiales deportivos de la marca Head Padel y cervezas de la marca Tyrius.