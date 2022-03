Todo llega a su fin. Después de casi un semestre de pádel al más alto nivel, termina la Liga por Equipos FPCV por todo lo alto. En esta última fase, los dos primeros clasificados de los grupos ligueros y los campeones de los playoffs provinciales se enfrentarán en eliminatorias directas y concentradas todas en el próximo fin de semana, por convertirse en supercampeones autonómicos.

La Cuarta categoría femenina arrancará el viernes 11 con la disputa de la primera ronda de dieciseisavos de final. Los partidos serán: Interclubes 4º F vs Padel Aljau 1, Padel Matola vs Club de Tenis Villarreal – Padel No Limits, e Interclubs 4º F2 vs Club de Campo Elche 2. De los ganadores de estos partidos saldrá el rival de +Q Padel Castellón 3, que espera en la siguiente ronda.

Otros equipos también han pasado a octavos sin disputar la primera eliminatoria y ya tienen encuentros cerrados para el sábado 12. Estos duelos fijados son: Club D. 1 Social Orcelis vs + Q Padel Castellón 4, Club de Campo Onda B vs Club de Tenis Padel Altea 2, Bela Padel center Alicante 2 vs Flow Padel Club 3, Flow Padel Club 4 vs Padelclub Alicante Indoor D, Padelclub Alicante Indoor C vs Argentum Xàtiva 4, y Padel Center Castellón 4 vs Club de Tenis Javea 2.

Por otra parte, en la Cuarta categoría masculina, la que más participación tiene, el cuadro alberga diez partidos de dieciseisavos: Patagonia vs AN Padel 4º Rojo, Fénix 360 Padel vs Les Coves 1, Deportivo Stadio Alicante 5 vs Camp Bixquert 4, Club de Tenis Canals 2 vs Padel Moro 3, Club de Campo Elche 3 vs Sportcity Massanassa 3, +Q Padel Castellón 6 vs CAM Villense 2, Enjoy Samarach (J) vs Innate Active Padel Club, Interclubes 4º M1 vs Jubesport/Jubelama 6, Teulada-Moraira 5 vs Club de Padel Nules 2, y Castellón Padel Sport 12 vs Padelclub Alicante Indoor 5.

Todos los partidos anteriores correspondientes a la primera ronda se disputarán la tarde y noche del viernes 11 de marzo, mientras que el sábado 12 se jugarán los octavos de final, donde ya esperan rival Peri Esport 7, Padelpoint La Nucia 5, Club de Tenis Padel Altea 3, Atlético Montemar B, Club de Tenis-Padel Albereta 4ºM y Peñacañada 3

El torneo se jugará en las instalaciones del Club de Campo K7 y el Pádel Táctica Paterna, ambos en Valencia. Las finales y semifinales se disputarán el domingo 13. Los ganadores de las fases autonómicas serán premiados con diferentes materiales deportivos de la marca Head Padel y cervezas de la marca Tyrius.