Tres, dos, uno… La Copa de la Comunitat Valenciana de Golf da el pistoletazo de salida a una nueva edición. Es, sin lugar a dudas, una de las citas obligadas en el calendario de torneos que organiza la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, además de ser uno de los más uno de sus campeonatos más relevantes y con más solera. Este torneo, tal y como marca la tradición, se disputa durante tres días en el Club de Golf Escorpión de Bétera. Prueba puntuable para el World Amateur Golf Ranking, este campeonato de larga tradición cita en el Club Escorpión a un importante elenco de magníficos jugadores tanto en categoría masculina como femenina.

Es un torneo de solera y tradición. Muy atractiva para cualquier jugador que se precie. El campeonato se disputa a un total de 54 hoyos Stroke Play Scratch individual durante tres días consecutivos, aunque después de la segunda jornada se realizará un corte. Tanto las instalaciones de El Escorpión como la meteorología invitan a disfrutar de tres magníficos días de competición. Todo está en perfectas condiciones para la práctica del mismo. El desafío deportivo para los golfistas ya está lanzado.

Resulta complicado hablar de favoritos, porque al Escorpión llegan muchos jugadores en un magnífico momento de forma. Pero si nos fijamos en el handicap que presentan cada uno de ellos, no podemos olvidar a las féminas Alma Betoret, Andrea Miralles, Sara Teresa Sarrión, Marta Romeu o Julia Ballester, por poner algún ejemplo. Sin embargo, y dado lo arriesgado e injusto que supone hablar de pronósticos y sin querer entrar en el capítulo de las apuestas, sí que podemos decir que por Bétera y con opciones de realizar un buen papel pasarán las Martina Navarro, Lucía Valderrama, Estrella Lerma, Julia de Eusebio y un largo etcétera de jugadoras de sobra conocidas. A la cita no acudirán Rocío Tejedo y Natalia Fiel, que se encuentran con la Selección Española de Golf disputando el Campeonato de Europa Absoluto y Sub 18 por equipos.

Algo parecido sucede con la competición en categoría masculina. El handicap señala con el dedo a los Navid Mousavi (WC), Javier Balbastre, Raúl Gómez, Rubén Lafuente, Owen Cornmesser, Hugo Aguilar o José de la Concepción, todos ellos con posibilidades de victoria, pero las espadas están en todo lo alto. Porque a la cita de la FGCV en Bétera acudirán jugadores de mucho nivel como los Francisco Gavilán, José Miguel Rosillo, Santiago Juesas, Pedro Betoret, Alex Navarro o Hugo Paños, por citar algunos ejemplos, sin que no por ello nos olvidemos de un largo etcétera de golfistas con ganas y opciones de dar la campanada durante los tres próximos días. No estará presente en Bétera Josele Ballester, que disputa el Campeonato de Europa Absoluto masculino por equipos con la Selección Española.