El regreso a la competición siempre se hace de esperar y, cuando llega, siempre cumple con las expectativas. Este ha sido el caso de la Liga por Equipos, la competición más numerosa de pádel en la Comunitat Valenciana y que cuenta con más de 350 equipos inscritos entre sus filas. Dentro de la competición, este mismo fin de semana la segunda categoría ya ha disputado su segunda jornada cargada de emoción y diversión.

En la división femenina, únicamente dos grupos conforman la categoría. En el Grupo A alicantino, cuatro de los ocho equipos han iniciado la competición. La primera posición la ocupa el 360 Padel Elx, que venció en la primera jornada al M1 Pádel, que se encuentra en la tercera posición después de ganar al AN Pádel Indoor, equipo que también cayó derrotado ante el Pro Tour Servicios Deportivos S.L y ocupa la cuarta plaza. El Grupo B, con demarcación en Castellón y Valencia, lo lidera el Club de Padel Burriana, que cuenta con dos victorias. El Club de Tenis Bellreguard 2 y Padel Center Castellón se postulan como perseguidores con una vitoria, mientras que el +Q Pádel Castellón, UMPA Pádel y el Club de Tenis Valencia buscan sumar su primer triunfo.

En la sección masculina, el Grupo A de Alicante se inicia bajo el liderato de Padel Nuestro Alicante, que venció el único partido que se ha disputado contra el Sportclub Alicante Fun& Family 4 por 3-0. Misma situación vive el 360 Padel Elx 2, que consiguió ganar por 3-0 al Pro Tour Servicios Deportivos S.L 2 para ser líder en solitario en el Grupo B. El Centro Excursionista Eldense 2 ha conseguido un pleno de victorias en las dos primeras jornadas para colocarse en la cima del Grupo C, seguido del Oxygen Cableworld Elda 2 que ha ganado su único partido. En el Grupo D ya han debutado todos los equipos con el OK Padel Castellón 1 como líder tras dos victorias seguido del Play Padel Indoor Castellón 1. El Club de Tenis Mas dels Frares 2 y el Club de Padel CPS 4 se colocan como 3º y 4º, mientras que el C.D. Jubelama/Jubesport 1 y Padel El Moro 1 ocupan los últimos puestos.

El Grupo E solo ha disputado una jornada que deja como protagonistas al Club Sport Padel Burriana 1 y Club Padel Pro 1, los vencedores; mientras que en el Grupo F hay un empate a puntos en el primer puesto entre Club de Tenis Valldigna 1, Club de Pádel Teulada-Moraira 1 y Club de Padel Oliva 1 (un partido ganado cada uno). El Club Deportivo Peñacañada 2 también ha conseguido dos victorias iniciales para liderar el Grupo G, pero le siguen de cerca Espacio Padel, Club de Tenis Valencia A y Pádel Elite 22 1, empatados en el segundo puesto. Cumplieron en su primera jornada los tres equipos que encabezan la tabla clasificatoria con una victoria inicial en el Grupo H: Club Padel Alcudia de Crespins 1, Family Sportcenter PJ y Argentum Padel Xàtiva 2; mientras que Camp Bixquert 1 y Club de Tenis Canals 1 buscarán estrenar su casillero de victorias la próxima jornada.

Este próximo fin de semana volverá el pádel al 20x10 con la disputa de la segunda y tercera jornada de la Liga por Equipos en todas las categorías.

Puedes consultar resultados, clasificación y horarios de los próximos partidos en el link