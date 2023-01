Éxito valenciano en los Campeonatos de España de Maneto, Podenco Andaluz y Orito, celebrado en Baeza (Jaén), en el que los representantes de la Comunitat Valenciana han logrado un oro y dos bronces. “Nela del Tributillo”, de Manuel Sebastián se impuso en la categoría de Manetos y se alzó con el primer puesto; “Cañera”, de Sergio Asensio, consiguió el bronce en la modalidad de Podenco Andaluz; y Duna, de Cristian Carrasco, se hizo con el tercer puesto en Podenco Orito Español.

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana continúa celebrando títulos en las competiciones nacionales. El pasado fin de semana los representantes de la Comunitat consiguieron una medalla de oro en Maneto y dos medallas de bronce en Podenco Andaluz y Podenco Orito Español, respectivamente. Una gran noticia para la entidad, cuyos logros se suman a la reciente proclamación de Enrique Martín como Campeón de España de Caza Menor con Perro 2022 y de Javier Solsona como Subcampeón de España de Becadas.

Manuel Sebastián tiene mucho que agradecer a su perra Nela, con la que consiguió alzarse con el oro en la categoría de Maneto. “Es una gran satisfacción ver recompensado el trabajo de la perra, ya que en esta prueba se juzga y se valoran sus cualidades para el desempeño de la caza”, reconoce el nuevo campeón de España, tras una temporada que ha calificado de “buena, en la que ha podido salir al monte con regularidad”. Agradece el apoyo de sus familiares y amigos, “que siempre me están animando y a quienes muchas veces les quito tiempo para dedicárselo a la caza”, y también a su amigo Santos, “por sus años de dedicación a la raza y por hacerme llegar esta maravillosa perra; a mi hermano, que comparte afición conmigo; a Sergio, sin duda , por estar siempre conmigo cazando y ser partícipe de todos los campeonatos en los que he participado”.

Nela llegó a casa con 4 meses y ha sido campeona de España a los 12 años, lo que demuestra que los cazadores cuidamos y respetamos a nuestros compañeros de caza hasta el fin de sus días Manuel Sebastián - Campeón de España de Maneto junto a su perra Nela

Tras la medalla de plata en 2018, plata en 2019 y bronce en 2021, ha llegado el ansiado oro para su perra, “Nela del Tributillo” que, según pone de manifiesto Sebastián, “llegó a casa con 4 meses y ha sido campeona de España a los 12 años, lo que demuestra que los cazadores cuidamos y respetamos a nuestros compañeros de caza hasta el fin de sus días”. Y añade: “Ahora que está tan actual el tema de la ley de bienestar animal y nos acusan constantemente de abandonar supuestamente a los perros de caza cuando son viejos”.

Sobre cómo discurrió la jornada, señala que el clima fue “estupendo”, con un ambiente “insuperable de amistad, admiración y camaradería entre los compañeros”. “Fue una prueba fantástica donde todos, tanto los participantes como el público en general pudieron disfrutar del trabajo de los perros”. “Me gustaría dar mi enhorabuena al coto de Baeza, al Ayuntamiento, a la Federación Andaluza de Caza y a Juan Beltrán, artífice de este maravilloso campeonato por su gran dedicación e interés hasta el más mínimo detalle”. Además, en 2018 también en el acotado de Baeza, Nela consiguió también el subcampeonato de España, lo que hace que lleve esta localidad “siempre en el corazón”.

“Cañera”, de Sergio Asensio, bronce en Andaluces

Por su parte, “Cañera”, de Sergio Asensio, consiguió el tercer puesto en andaluces. Un resultado del que se siente “muy orgulloso” ya que era la primera vez que concursaba en esta modalidad, de la que destacó el alto nivel de todos los participantes. “Después de tanto trabajo en el campo y mucho sacrificio llega la recompensa”, subraya Asensio, quien todavía no se cree haber logrado el bronce en un terreno “bastante duro” con zonas de arroyos y zarzas que dificultaba el desarrollo de la prueba.

Haciendo repaso de cómo se inició en la caza, agradece su afición a su abuelo y también a su padre por transmitirle esa pasión que espera que continúe también su hija porque “es un estilo de vida muy bonito, el poder pasar tiempo juntos y disfrutar del campo y nuestros animales, que son lo más importante y quienes nos hacen disfrutar de lo que más nos gusta. Sin ellos la caza no sería posible”. Asensio reconoce que sus mayores apoyos “han sido y son mis amigos cazadores, nos gusta disfrutar del podenco andaluz y nos apoyamos mucho. Uno de ellos es José Fernández Femenia, quien me introdujo en el mundo de la competición, sin él no hubiera llegado al pódium”.

Después de tanto trabajo en el campo y mucho sacrificio llega la recompensa Sergio Asensio - Bronce nacional en la modalidad de Podenco Andaluz con Cañera

“Quiero agradecer a la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana todo el apoyo y a la Federación Andaluza y al coto de Baeza por organizar estos campeonatos”. “El año que viene, si tengo la suerte de ir pasando de pruebas, nos volveremos a ver”, adelanta Asensio.

Duna, de Cristian Carrasco, tercer puesto en Oritos

El bronce en Oritos se lo llevó Duna, de Cristian Carrasco, quien recuerda subir el pasado sábado al pódium “muy emocionado e ilusionado y muy orgulloso de mi perra”. “Verme al final de la temporada de caza con un bronce me hizo sentir muy satisfecho por todo el trabajo y la dedicación que lleva este deporte”, reconoce.

Carrasco empezó en la caza a la edad de 7 años, cuando acompañaba a su padre al conejo con perros xarnegos. “Él es mi mentor, quien me inició en este mundo y del que he aprendido todo. Mi otro pilar es Josevi Espert, mi compañero de caza y gran amigo, apoyo incondicional en el día a día y a la hora de competir”, afirma este cazador que ya con 14 años comenzó a trabajar con sus propios perros y actualmente cuenta con podencos andaluces y oritos.

Verme al final de la temporada de caza con un bronce me hizo sentir muy satisfecho por todo el trabajo y la dedicación que lleva este deporte Cristian Carrasco - Bronce en el Nacional de Oritos con Duna

Carrasco se adentró en el mundo de la competición en el 2016. Ya en el 2021 llegó a la final de podenco andaluz y maneto en Villarejo de Salvanés, donde consiguió la décima plaza con una podenca andaluza. “Me gustaría agradecer a la organización, al coto y a las federaciones el trabajo y esfuerzo realizado para poder disfrutar de días como éste”, concluye.

La prueba estuvo organizada por la Real Federación Española de Caza, la Federación Andaluza de Caza, El Consejo Superior de Deportes y la Sociedad de Cazadores Coto Baeza, en la que se dieron cita un total de 41 participantes.