Difícil papeleta para el Familycash Xàtiva Voleibol masculino que se desplazaba el pasado sábado a Las Palmas de Gran Canaria para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 y que cedieron por 3-0 (25-19/25-20/25-16) contra el CV San Roque, uno de los conjuntos candidatos a luchar por la fase de ascenso. Comenzaban francamente bien los de Hernán Pesci en el primer set con un juego muy vivo y gran efectividad en ataque (2-6). Reaccionaban los canarios aprovechando algún error en el ataque setabense y trabajando bien en bloqueo (10-10). El San Roque se consolidaba mejor en la cancha y conseguía una buena ventaja en un momento clave (20-15). Los setabenses tendrían que arriesgar para recortar diferencias, pero no lograron contrarrestar el empuje local (25-19). Un segundo set que permaneció muy igualado en su primera mitad (14-14), en el que ninguno de ambos conjuntos lograba despegarse en el marcador. La contundencia en ataque de los locales les permitió hacer ligeras diferencias (18-15), que a los de Xàtiva les costaba recuperar, aunque lo intentaron por todos los medios (21-18). Los de Xàtiva estuvieron obligados a arriesgar en el saque, pero erraron dos puntos, que fueron aprovechados por los locales para apuntarse el parcial (25-20). El tercer set fue el mas favorable al San Roque porque consiguieron muy pronto una ventaja que les permitió jugar con comodidad (12-6). Los de Xàtiva jugaron a contracorriente y en ningún momento lograron inquietar al conjunto canario que fue consiguiendo los puntos hasta cerrar el set.

Máximos anotadores: Por San Roque: Víctor Isaías (13) y Joao Valquintans (11). Por el Xàtiva: Luis Brunaccio (12) y Guillem García (10).

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio, Romero y Gómez.

Próximo partido en Zaragoza, el próximo sábado 28 de enero a las 20:30 horas en el Pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa. Un encuentro en el que los de Xàtiva deberán puntuar ante un equipo local complicado en su cancha.

Superliga 2 Femenina

Dura derrota del Familycash Xàtiva voleibol en tierras granadinas contra un rival directo en la clasificación. Las setabenses cayeron derrotadas por 3-0 (25-10/25-23/25-19) contra el Covirán CDU Atarfe en el Pabellón Municipal 1º de Mayo, en partido correspondiente a la jornada 13 de la liga de plata española femenina. Las de Rafa Mora no se encontraron nada cómodas en el primer set ante un efectivo equipo granadino que contó sus acciones por puntos, las locales consiguieron una ventaja en el marcador que resultaría insalvable para las de Xàtiva. En la segunda manga el Atarfe continuaba empujando con gran efectividad (10-4), las de Xàtiva lucharon lo indecible para reaccionar y fueron consiguiendo poco a poco, con buenas defensas y ataques, equilibrar el marcador (16-14). Las locales ya no estaban tan cómodas en la pista y el partido se igualaba (21-21) en un tramo final muy emocionante (23-23). A las de Xàtiva les falto algo de suerte para poderse llevar el set, estuvieron a punto, pero las locales fueron más efectivas en el final (25-23). El tercer set que transcurría muy igualado (12-12), ambos conjuntos luchaban lo indecible, con puntos largos. Sin embargo, el sábado las setabenses no tuvieron su día, las locales aprovecharon errores no forzados de las visitantes y tomaron ventaja en el marcador que ya no dejarían hasta el final, consiguiendo los tres puntos en juego.

Las máximas anotadoras fueron por el Atarfe: Ana Navarro (19). Por el Xàtiva: Rocio Dengl (8) y Taina Ferrer (7).

Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Gueorgieva, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl.

Próxima jornada: sábado 28 de enero a las 18:00 horas las de Xàtiva viajan a Alicante para enfrentarse con la Universidad de Alicante en un partido muy importante para ambos conjuntos.

Categorías de Base

Destacadas victorias para los equipos Juveniles masculino y femenino de la Primera División Autonómica. El conjunto masculino ganó por 3-0 al CV Ibi (25-7, 25-7,25-8) en un partido dominado claramente por los setabenses y que cierra la primera vuelta. La próxima semana comienza la fase decisiva liga regular de seis equipos, los tres mejores equipos de cada grupo en la primera fase, en la gran lucha por la Final Autonómica.

Una gran victoria a domicilio del Juvenil femenino Xàtiva contra el CV Gandía por 2-3 (22-25/25-11/22-25/26-24/15-17) en un partido de infarto, con dominio alterno de ambos conjuntos, un cuarto set muy igualado, y un quinto set muy emocionante que ambas aficiones vivieron con intensidad. Derrota del Juvenil femenino de Segunda Autonómica por 0-3 contra el CV Real de Gandía, que fue superior a las de Xàtiva.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento

Categoría Cadete. Gran partido Cadete masculino en el grupo de clasificación para la final Autonómica. El Xàtiva voleibol cedió por 2-3 (21-25/25-20/25-20/15-25/12-15) frente al CV Playas de Benidorm en un partido muy emocionante y disputado el pasado viernes en el pabellón de voleibol. Destacar la victoria importante del Cadete femenino Zonal del Xàtiva por 3-0 contra el CV Picassent (25-13/25-4/25-13) que dominaba el encuentro sin ningún problema y consolidan la segunda plaza en la clasificación.

Categoría infantil: Victoria clara del Dental Carralero Xàtiva Amarillo femenino por 3-0 contra el CV Algemesí, en un encuentro que dominaron de principio a fin las setabenses. Victoria del Claret CV Xàtiva femenino por 1 - 3 (25-23/16-25/24-26/19-25) en la cancha del Sedaví. Y también ganaron las chicas del Dental Carralero Rojo por 3-1 contra el Algemesí que consiguieron los tres puntos en juego. Derrota del Dental Carralero amarillo masculino contra el Salesianos de Elche.

Pequevoley

Jornada local Alevín masculina y femenina: enlazando con el programa “Pequevoley” de la Real Federación Española, en el que participa el Club Voleibol Xàtiva y todas las Escuelas asociadas: Colegio Dominicas, Colegio Claret y Escuela Municipal, el pasado viernes en el Colegio Dominicas, tuvo lugar jornada municipal alevín de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana con una gran participación.