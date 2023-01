Año nuevo, vida nueva. A falta de menos de dos semanas para concluir la fase liguera de la Liga por Equipos FPCV 22/23, la lucha por quedar en la mejor posición posible sigue más viva que nunca. Los más de 300 equipos que conforman la competición de pádel por equipos más grande de la Comunitat Valenciana todavía luchan por acabar la fase liguera en la posición más alta posible de la tabla clasificatoria.

La Tercera categoría, la más numerosa del torneo, sigue abierta a todo tipo de sorpresas. En la División femenina, el Grupo A ya tiene como campeonas a las chicas del Ananta 360, aunque la victoria de la jornada fue obra del Padel Plus Ibi 1 tras imponerse por 1-2 al Padel Lacy el pasado domingo. Final de vértigo en el Grupo B, que completó la competición con una apasionante jornada: victoria de las chicas del ECOMM Padel Club 1 por 3-0 al Club de Tenis y Padel Kaizen 1 para certificar el pase como primeras al play-off provincial; triunfo del Padelclub Alicante Indoor B por 2-1 ante el Deportivo Stadio Alicante 1, y victoria del Bela Padel Center 1 por 1-2 ante el Sport Club Alicante Fun & Family 3.

Deportivo Stadio 2 y AN Padel Indoor hicieron los deberes al vencer por 1-2 y 0-3 sus partidos respectivamente ante Padel Club Alicante Indoor X y Club de Pádel Matola 1 en el Grupo C. El Grupo D todavía no se ha estrenado en 2023, mientras que el Grupo E vivió una emocionante jornada con las triunfos del Flow Padel Club 3 por 3-0 al Origen Padel, Club Español de Tenis A por 3-0 al Sporting Club de Tenis, y de las chicas del Club de Padel Argentum Xàtiva 3 por 2-1 al Club de Padel Moixent 1 que les proclama campeonas.

También completó la fase liguera el Grupo F con victorias del Club Padel Pro 2 (subcampeonas) por 0-3 al CC Onda A, y del Club de Padel Burriana 2 (campeonas) por 2-1 al Club Sport Padel Burriana 2. El Grupo G disputó un solitario partido donde el Centro Deportivo Impala Sport Club 1 superó por 2-1 al Club de Pádel Burriana 3.

También se completaron algunos grupos de la División masculina. El Grupo A cerró su jornada con triunfos para la Escuela de Pádel Mutxamel CF 1 por 3-0 ante el Deportivo Stadio Alicante 3, Club de Padel El Salt 1 por 2-1 ante Padelclub Alicante Indoor 3, y para AN Padel Indoor Azul por 1-2 ante el Padel Play San Vicente 2. Triple 2-1 en la sexta fecha del Grupo B a favor de Club Atlético Montemar 2, Rincon Indoor 2 y AN Padel Indoor Verde frente a AN Padel Indoor Rojo, Padel Play San Vicente 1 y TFA Padel Formation 4 respectivamente.

El C.D. Lope de Vega Benidorm superó al Padelpoint La Nucía 2 en el único encuentro del finde en el Grupo C, mientras que el Grupo D completó su última jornada con victorias para Nova Torrevieja por 3-0 frente a Club Padelalex1, Club Tenis-Padel Albatera A por 2-1 ante Finca El Lago 360, y Bi-Padel Indoor por 0-3 frente a Club Tenis-Padel Albatera B.

En el Grupo E, el C.E. Eldense superó al CT Juan Carlos Ferrero de Villena 2 por 0-3, mismo resultado que las victorias del Oxygen Cableworld Elda 3 y Padelcoca 2 frente a La Foia Sport Club 1 el domingo y el viernes respectivamente. A falta de un partido, el Grupo F tiene campeón: el Padel Benitatxell perdió ante el Pedreguer Padel Cobert 1 por 2-1, pero se consagra en el primer puesto del Grupo F; mientras que el Club de Tenis Gandia 1 también consiguió doblegar por 3-0 al Club de Tenis Jávea B.

L'Alqueria d’Asnar ya es virtualmente el equipo que se adjudica la primera posición del Grupo G después de ganar el sábado ante el Club de Pádel l’Alcudia de Crespins 2 por 3-0, mientras que el segundo clasificado, el Padelgym Carlet 1, sucumbió ante el Club de Pádel Moixent 2 por 2-1. El Grupo H dejó completadas todas las jornadas de la fase liguera en 2022.

Solo falta una jornada para finalizar el Grupo I, donde la pasada semana el Padel Moro 2 venció por 3-0 al Club de Pádel Burriana 3, el Centro Deportivo Impala Sport Club 2 superó por un ajustado 2-1 al Club de Pádel CPS 9, y el C.D. Jubelama/ Jubesport 3 hizo lo propio ante el Club Padel Pro 3 por 1-2.

El Club de Padel CPS 7 y A Padel Cer Vall d’Uxó 1 vencieron en sus encuentros por 1-2 ante Club de Padel Les Coves y Club Frontenis Torreblanca 1 respectivamente, mientras que la victoria del Padel Center Castellón 3 por 3-0 ante el Club de Tenis Mas dels Frares 3 redondearon la jornada del Grupo J.

La victoria por 1-2 del Sporting Club Valencia B ante el Blackspin Pádel en la última jornada del Grupo K hace que los de Valencia consigan superar al Club de Tenis Valencia B y se proclamen campeones de la fase liguera, mientras que el Flow Padel Club 4 venció por 2-1 ante el C.P. Les Abelles 1. Por último, el Club Español consiguió derrotar al Padel Moncada Indoor 1 para alejarse en el liderato del Grupo L.

A falta de dos fechas para la finalización de la primera fase del campeonato, queda mucha lana por tejer en los distintos grupos de la Tercera categoría. La fase de Liga terminará el próximo 29 de enero. Puedes consultar resultados, clasificación y horarios de los próximos enfrentamientos en el link.