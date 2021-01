Joan Barreda: "Estoy orgulloso de nuestra estrategia y con ganas de otra semana"

Joan Barreda se ha anotado este viernes su tercera victoria de etapa en este Dakar, y la que hace 27 en todas sus participaciones en el mítico rally, entre Sudamérica y Arabia Saudí. Una cifra con la que alcanza a Jordi Arcarons, el piloto de motos más laureado en triunfos parciales, y se queda a solo seis de las victorias que sumaron los franceses Stephane Peterhansel y Cyril Despres, ambos con 33, sobre las dos ruedas, récord absoluto de la carrera.



La llegada al día de descanso, a la que llegan los cinco valencianos que iniciaron la prueba, significa un alivio para todos los participantes del Rally Dakar. La sexta etapa, con salida en Al Qaisumah y llegada al vivac de Ha'il, ha confirmado el buen estado de forma del Monster Energy Honda Team. Además de una nueva victoria de Joan Barreda, el trío formado por Brabec, Cornejo y Benavides se sitúan bien para encarar la semana final de la carrera.



La brújula cambia de noreste a oeste y el rally se encara hacia la zona montañosa del país pero sin abandonar las dunas. En esta sexta etapa, que se ha visto recortada unos 100 kilómetros, han vuelto a tener una buena dosis de dunas, pistas duras, pedregosas y la mayor parte, arena. En el briefing de competidores de ayer noche se comunicó una reducción de los 448 kilómetros de la especial prevista entre Al Qaisumah y Ha'il.



De nuevo, la "montaña rusa" a la que se refería Ricky Brabec hace unos días, sigue dando los cambios –ya habituales- en la carrera. Hoy, el propio Brabec, ha realizado una buena etapa, terminando cuarto del día y mejorando sus sensaciones globales. El estadounidense confía en poder rendir a plena forma en lo que queda de carrera.



Joan Barreda, que salía en posiciones retrasadas, ha sido protagonista en la mayoría de puntos de control de esta sexta etapa. El castellonense del Monster Energy Honda Team ha terminado de nuevo marcando el mejor tiempo del día, llevándose la tercera victoria parcial de este Dakar. Barreda es séptimo en la clasificación general, a 6:25 de Toby Price (KTM).



"Estoy muy contento con esta victoria, una más y ya van tres esta semana. La verdad que nunca lo habría imaginado pero lo más importante es que estamos bien físicamente y la moto está perfecta. Estamos con ganas de la segunda semana. A ver si tenemos un poco más de suerte con la estrategia y podemos mantener el ritmo y escalar posiciones", comentó el castellonense en declaraciones facilitadas por su equipo.



Antes, en los micrófonos de la organización, explicó sobre la etapa: "He intentado aminorar un poco el ritmo después del avituallamiento, pero al final he conseguido imponerme por varios segundos y no sé la verdad si es una buena estrategia. Ha sido una primera semana difícil con mucha navegación. La navegación con la que nos estamos encontrando es algo nuevo para mí; pero bueno, ya me estoy acostumbrando y voy a intentar hacerlo mejor durante la segunda semana", señaló en referencia a las complicaciones de un libro de ruta que este año reciben solo 20 minutos antes de cada etapa y no la noche anterior.





Respecto a los neumáticos, Barreda explicó que todavía tiene "tres para la semana que viene". "Estoy orgulloso de nuestra estrategia hasta el momento; en ocasiones ha sido difícil para mí, pero no he podido hacerlo mejor. Aún queda mucha carrera por delante y lo importante es que me siento fuerte y espero poder mantenerme así hasta el último kilómetro", concluyó.

Tosha Schareina, segundo mejor rookie día tras día

Este sábado los pilotos podrán disfrutar de la tranquilidad que supone no tener prisa por levantarse y descansar todo lo posible antes de volver a preparar la segunda semana de competición que arrancará el domingo entre Ha'il y Sakaka, de 471 kilómetros de especial y que será la etapa maratón de este Rally Dakar 2021.El debutante valenciano, que logró la invitación al Dakar al ser el mejor rookie en el rally de Andalucía, acabó vigésimosegundo a 21:48 de Joan Barreda,, tercero este viernes a solo 53 segundos del de Torreblanca. En la lucha por el rookie de este Dakar, el valenciano está a 1h47 de Price, mientras que Sanders está a solo 18 minutos.que ofreció la organización a los pilotos más retrasados en la etapa anterior, cerca de la salida de la etapa de este viernes, ahorrándose así un largo enlace. El de Carcaixent finalizó en el puesto 73, a 2h59:17 de Barreda, pero sigue elevando su listón particular día a día en esta carrera, por segunda vez en Arabia Saudí.Entre los vehículos ligeros siguen en carrera otros dos valencianos, en una jornada que supuso el adiós para Santi Navarro y Marc Solà, al incendiarse su vehículo a escasos kilómetros del inicio de la especial por un supuesto problema eléctrico.a 44:24 del estadounidense Seth Quintero, vencedor de la etapa.Olivas acabó por delante del otro valenciano, Emilio Ferrando, que regresa dos años después al Dakar, por primera vez en Arabia Saudí, con un nuevo copiloto, Edu Aragón. El de Canals, del Graphenano Racing Team, finalizó a 1h23:45 del mejor del día, en el puesto 43.