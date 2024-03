Plantà de Gran Premio por el 25 aniversario del Circuit Ricardo Tormo

Una auténtica plantà con sabor a Gran Premio de Fórmula 1 la que se ha vivido este mediodía a espaldas de la Lonja de Valencia, en la céntrica plaza donde planta la Falla del Doctor Collado. La campeona de la F1 Academy en 2023, Marta García, y la cuarta clasificada, que repite esta temporada con el Campos Racing, Nerea Martí, ambas formadas en el Circuit Ricardo Tormo, han participado en la plantà de este monumento que con el lema "Sobre ruedas" repasa los 25 años de historia del trazado de Cheste, con protagonismo especial hacia los cinco campeones del mundo valencianos de motociclismo, desde Ricardo Tormo, Champi Herreros y Jorge Martínez Aspar, hasta los más recientes Nico Terol y Jaume Masià.

El acto, que ha tenido lugar este mediodía, ha contado también con la asistencia del director del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, del director adjunto, Bernardo Bonet, así como del vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera. Y por supuesto, de varios miembros de la comisión fallera, con su Fallera Mayor Elia Civera Tormo y su presidente David González a la cabeza.

El monumento, que compite en la Sección Primera B, ha sido elaborado por el artista Paco Giner con el diseño original de Paco Camallonga. Tiene como imagen principal el busto de la primera mujer piloto de Fórmula 1, Teresa de Filipis, un homenaje a la mujer que destacaron tanto Marta García como Nerea Martí, que nunca antes habían participado en una plantà, pero que se mostraron orgullosas de poder hacerlo en una falla dedicada a su deporte y a una instalación tan especial para ellas, que ni siquiera habían nacido cuando se inauguró en 1999.

"Siempre me han dado miedo los petardos, pero esta falla es un trabajazo", ha contado Marta García, de 23 años, "muy contenta de estar aquí por el Circuito y obviamente con la imagen de una mujer que corrió en la F1, que es muy importante para nosotras que se nos dé visibilidad y más aquí en Valencia y en las Fallas".

"Es un orgullo ver una falla dedicada al Circuito donde empecé a competir desde pequeñita. Muy feliz de haber participado en la plantà. Yo tengo 22 y desde que empecé con 13 años he estado vinculada al Circuit y muy orgullosa de que el homenaje sea aquí. Y orgullosa de ser valenciana", ha añadido Nerea Martí por su parte.

Representación institucional y del Circuit con las pilotos y la fallera mayor y el presidente de la Falla del Doctor Collado / Germán Caballero

El director del Circuit, Nicolás Collado, ha elogiado el trabajo de los artistas falleros y el cariño de la comisión: "Es la primera vez que el Circuit está presente en una Falla en Valencia y con una colaboración de este calibre. Y les agradezco el mimo y el cariño con el que han tratado la figura de Ricardo Tormo, y todos los mensajes con cariño hacia la afición, pues es un emblema y una referencia como dicen y no solo un sitio donde se hacen carreras". De hecho, alrededor de la pieza principal aprecerán una vez completada la plantà distintos ninots con escenas relacionadas siempre con el mundo del motor, aunque con un punto de vista satírico de la sociedad, la actualidad y la cultura del momento.

"Es una falla que surge de la necesidad", ha explicado Collado a SUPER sobre el origen de esta iniciativa. "Echábamos de menos que el Circuit tuviera más presencia en el ADN de la propia ciudad, y con el 25 aniversario salen ideas como la cabalgata de reyes que hicimos y esta colaboración con la Falla, que nos pareció una muy buena idea. El lunes tenemos un acto aquí con los pilotos valencianos de la cantera, pero este año nos esperan muchas sorpresas bastante agradables para el aficionados, no solo en el circuito y en la ciudad. Pero ahora a disfrutar de las Fallas", ha añadido.

Germán Caballero

Una ya compitiendo, y otra de pretemporada

En lo deportivo, y volviendo a las pilotos, Nerea Martí arrancó la temporada la pasada semana en Yeda en el marco del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. La de Albalat dels Sorells, tras ser tercera en 2023, repite con Campos Racing en la F1 Academy con un objetivo más ambicioso, a la vez que complicado: "Muy contenta con Arabia, faltó un poco en la primera carrera que tuvimos un toque en la última vuelta, pero tercera en la otra, buenos puntos de cara al campeonato y ahora seguir sumando para estar en el top-3".

"El Top-3 creo que es un buen objetivo", ha seguido diciendo Nerea Martí. "Hay mucho nivel, mucho más que el año pasado, y puede ser un puntazo estar ahí arriba. Estoy orgullosa de seguir con Campos Racing, que es de la terreta, y con la ayuda de Tommy Hilfiger que me está ayudando en lo deportivo y en lo personal, con una campaña como embajadora, una gran oportunidad para mí de darme a conocer en un mundo diferente al mío y que tiene muchas oportunidades de cara al futuro. Estoy muy contenta este año", ha añadido Martí, que reconoce que este año hay "menos carreras y tiempo en pista, con pilotos nuevas muy fuertes, y las del año pasado han subido el nivel. La categoría está más fuerte que el año pasado".

Nerea Martí y la fallera mayor Elia Civera, en la plantà / Germán Caballero

De la F1 Academy al FRECA

Marta García, por su parte, saborea todavía el título de la F1 Academy y el hecho de ser la primera campeona de esta competición, mientras se prepara para su salto con el mismo equipo, Prema, al Campeonato de Europa de la Fórmula Regional Alpine (FRECA) a caballo entre la F4 y la F3. "Muy contenta de ganar la F1 Academy, este año el objetivo es diferente, pero con el mismo equipo, y compañeros buenos, de las academias de Ferrari y McLaren. El objetivo es hacerlo lo mejor posible, poder estar en los puntos en las carreras", ha comentado.

Marta García participa en la plantà de la Falla Plaza del Doctor Collado de Valencia / Germán Caballero

En su caso, todavía no ha empezado la competición. "Hemos hecho un poco de pretemporada, cinco días de tests en noviembre, desde allí no he vuelto a tocar el coche, solo simulador, pero en abril tenemos seis días de tests colectivos en Barcelona, Paul Ricard y Hockenheim, y en mayo empezamos las carreras", ha añadido la dianense, que destaca que sus compañeros y el equipo le han acogido "muy bien". "Saben que económicamente me cuesta, y el equipo está dando el máximo esfuerzo para que yo pueda estar lo mejor posible, con el mejor ingeniero que han podido encontrar".

Mientras espera su momento, Marta García tiene tiempo de seguir la F1 Academy, donde cree que "Nerea tiene todo para luchar por el podio del campeonato, aunque tuvo un poco de mala suerte en Arabia". Eso sí, ve a su compañera de escudería, la francesa Doriane Pin, como la gran favorita, a pesar del grave error que le costó el doblete tras una sanción que llevó al podio a Nerea Martí, que había acabado cuarta la segunda carrera: "Creo que va a arrasar, está con Prema también, y parece estar un paso por delante al resto".