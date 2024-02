Hugo Duro y Nerea Martí se casan

El futbolista del Valencia CF, Hugo Duro, y la piloto valenciana de Campos Racing en la F1 Academy, Nerea Martí, se casan. La pareja ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales.

"Por seguir sumando locuras a tu lado", han escrito ambos personajes públicos a través de una publicación compartida en el feed de ambos en Instagram.

"She said yes", acompañando sus románticas fotos en una sesión en las proximidades de la Catedral de Valencia de varios emojis de corazones y un anillo. La foto, de ambos cogidos y ella luciendo un solitario completa la publicación. ¡Enhorabuena!