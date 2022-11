La selección argentina se impuso con claridad y con facilidad a la de Emiratos Árabes en el amistoso de preparación antes del Mundial de Catar en el que la 'Albiceleste' ganó por 0-5. Sin embargo, a pesar del buen juego del equipo, Scaloni, seleccionador nacional, no descartó hacer cambios en la lista para la Copa del Mundo.

"Hay jugadores que no están del todo bien. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26", reveló el entrenador después del encuentro en el que se quedaron cuatro futbolistas sin jugar. "Algunos vienen tocados y no convenía arriesgarlos. Los cuatro no jugador por precaución", explicó el técnico refiriéndose a Cuti Romero, Nico González, Paulo Dybala y el Papu Gómez.

"Está la posibilidad"

Scaloni incidió que tienen "algunos problemas para decidir el tema de la lista" y que "hay que ser cautos" con los jugadores que "se quedaron fuera de la convocatoria", de los cuales no puede "garantizar que estén bien".

"Si te soy sincero, hoy no puedo decirte al 100%. Por suerte o mala suerte podemos cambiar. Esperemos que no, pero podemos cambiar. Está la posibilidad. Tampoco digo que vayan a salir", declaró el de Santa Fe.

"¿Soy mago? Los cuatro que no jugaron fue por precaución y van a llegar bien. Tenemos tiempo para cambiar la lista, pero esperamos no hacerlo", concluyó el seleccionador de la 'Albiceleste'.

La FIFA permite hacer cambios en la lista de convocados de cada selección hasta 24 horas antes de su debut en el Mundial, en el caso de Argentina, el martes 22 de noviembre a las 11:00h, contra Arabia Saudita. Por lo tanto, hasta el lunes 21 a las 10:59h tendrá de tiempo Scaloni para cambiar a determinados jugadores si así lo ve oportuno.