Lothar Matthäus, exjugador del la selección alemana y campeón del Mundial en 1990, no se guarda una. La leyenda germana no ha dudado en exponer su opinión sobre Cristiano Ronaldo una vez acabada la Copa del Mundo de Catar, con la victoria de la Argentina de Messi en la final contra Francia por 4-2 en los penaltis, después de acabar los 120 minutos con un resultado de 3-3.

"Con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hizo sentir pena por él", manifestó el entrenador al diario Bild.

La polémica con las suplencias del delantero luso en octavos y cuartos de final tras sus comentarios a su seleccionador le pasaron factura a Portugal, que cayó en cuartos en el torneo mundialista contra Marruecos.

"Cristiano es todo lo contrario de Messi"

"Es el mayor fracaso del Mundial, todo lo contrario a Messi", recalcó Matthäus comparando a ambos jugadores. "Es el ganador absoluto, se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17-18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio", elogió el exjugador que participó en cinco Copas del Mundo, las mismas que el jugador argentino.

De hecho, el '10' de la 'Albiceleste' superó precisamente a Mathäus en la final contra Francia, como el jugador con más partidos jugados en la historia de los Mundiales de fútbol con 26, uno más que el alemán, que sustentaba el récord hasta ahora con 25.