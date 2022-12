Mala pinta tiene la situación de Ronaldo en la selección de Portugal. Los de Fernando Santos se enfrentan hoy a las 20:00h contra Suiza en los octavos de final y el seleccionador ha optado por dejar al máximo goleador del combinado luso en el banquillo, y poner de inicio a Gonçalo Ramos.

La razón podría ser el enfado del entrenador ante la reacción del '7' tras ser susituido en el partido contra Corea del Sur, tal y como informa el diario Récord. El delantero se dirigió al banquillo diciendo "Tienes una prisa de cojones por quitarme. Yo afuera, f***". De hecho, el propio técnico de Portugal afirmó en rueda de prensa que aunque en el campo no escuchó "nada", cuando vio las imágenes, no le gustó lo que vio.

"¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados", declaró Santos en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final contra Suiza.

Ronaldo podría vivir su último partido con la selección lusa esta noche, si esta cae eliminada contra el combinado helvético. Tras su polémica con el Manchester United y con su fichaje por el Al Nassr casi cerrado, ahora el mal ambiente pasa a su combinado nacional, que le ha costado la titularidad en un partido decisivo, en el que también puede ser su último Mundial de fútbol.