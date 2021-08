Las críticas que Antonio Canales realizó en directo de 'Sálvame' ha tenido su réplica. En un ambiente de supuesta 'autocrítica' tras lo acontecido, Carlota Corredera ha sacado este viernes por el programa realizando una intervención en la que rebatido muchas de las cosas que el bailaor dijo como, por ejemplo, que las teleseries les estaban ganando: "Los datos de audiencias son públicos y no son algo que pueda yo inventarme. Él quería hacer daño cuando dijo que el programa no funciona".

"No me parece justo que, como hay mucha gente que nos ve y que no entra en las webs de información televisiva para ver los datos, puede calar ese mensaje de las audiencias. Eso de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad", afirmó la presentadora en el espacio. Eso sí, lo curioso es que Corredera sabe que las afirmaciones de Canales son totalmente ciertas y la audiencia de Sálvame cae.

Posteriormente, Corredera también ha hecho gala del trabajo del equipo que hace que 'Sálvame' salga adelante cada día: "Venimos a trabajar aquí todos los días desde el verano de 2009, ese año nació el 'Deluxe', y desde entonces no ha habido nunca vacaciones en 'Sálvame'. No hemos parado nunca desde ese verano".

"Lo podemos hacer mejor o peor, pero nadie valora que este programa después de perder a uno de sus pilares fundamentales como es Mila Ximénez, tampoco paró. Aquí no ha parado nadie, sigue su maquinaria para entretener a la gente. Pido respeto, sobre todo al equipo que está aquí, porque comemos muchas personas desde hace muchos años", continuó la presentadora.

Antonio Canales se va de 'Sálvame' matando: "Os están ganando hasta las teleseries"

El despido fulminante de Antonio Canales como colaborador de 'Sálvame' sigue dando que hablar. El bailaor realizó este pasado jueves una serie de criticas al programa en directo después de conocer que su contrato como colaborador, que expiraba a lo largo de este mes de agosto, no iba a ser renovado: "Tampoco estamos en horas muy altas en el programa. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido más audiencia y echarme en ese momento. Me hubiera sentido más héroe".

"Los directores y los señores que hacen los guiones deben empezar a cambiar, a darles alegrías a los espectadores y a no mirarse el ombligo porque el público es el que manda. Cuando empieza a bajar la audiencia y la gente hace zapping, es porque algo no estaremos haciendo bien. No seré yo el culpable, que llevo tan poco. Lo bueno es renovarse o morirse. Inventarse otras cosas porque en vez de 'Sálvame Tomate' se va a ir 'Sálvame a pique'", afirmó el artista, añadiendo que no estaba criticando al espacio: "Yo estoy dando una opinión razonada y justa. Estamos bajando el share y el programa vive el peor verano de su historia".

Lejos de que la cosa se calmase, las criticas de Canales continuaron después de que Carlota Corredera considerase a 'Sálvame' como el 'número 1': "Ahora no lo está siendo. Nos están ganando hasta las teleseries".

"Es que no estoy mintiendo, que la audiencia lo sepa. Tú vendes humo y yo no. Para mí, el Betis es el mejor, pero solo ha ganado la Liga una vez", afirmó Canales. "Nosotros no somos el Betis, con todos nuestros respetos hacia ellos. En cualquier caso, a mí me encanta escuchar libremente decir lo que tú has dicho. No se te ha puesto ninguna cortapisa ni he recibido indicaciones por pinganillo. A mí me gustaría saber si tú algún día has dejado hablar a gente de tu equipo como a ti se te ha dejado hablar hoy", le contestó la presentadora antes de que el bailaor pidiese salir unos minutos del plató.

A pesar de que luego regresó a su puesto de trabajo, el acto final llegó cuando Carlota Corredera anunció que Canales se había marchado enfadado del plató de 'Sálvame' sin despedirse del resto de colaboradores: "Del director no se ha despedido tampoco. Parece ser que se ha quitado el micrófono y se ha ido a la recepción de Telecinco a reclamar su coche para irse. A mí me mucha pena tener que contar esto, pero también escuchar muchas cosas esta tarde".