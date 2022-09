A Belén Esteban no le sentó nada bien que Terelu Campos no la invitase a la celebración de su cumpleaños que tuvo lugar hace unos días. ‘La princesa del pueblo’ estaba muy decepcionada con su amiga y así lo evidenció en el plató de ‘Sálvame’.

“Me ha molestado porque yo no soy su compañera, yo a ella la considero mi amiga”, decía Esteban, que explicó que la felicitó y que no entendía que siendo así no le hubiera llegado una invitación. “Echo de menos que al menos me lo dijera”, confirmó.

Terelu, tras ver las imágenes, apenas se ha inmutado señalando que “no hay nada mejor en la vida que decir lo que uno siente, no me enfadé en absoluto, me preocupé”.

Las excusas de Terelu

Es más, la hija mayor de María Teresa Campos confesó que "automáticamente la entendí" y que para ella Belén "no es ‘Sálvame’, ha venido a algo tan importante como el bautizo de mi hija, tenemos una relación como mínimo desde hace 24 años”.

En este sentido, Terelu desveló también parte del mensaje que escribió a su compañera de programa en el que justificaba su decisión: “Cariño, pensaba que no estabas en Madrid”.

Veremos si con esto, aunque posteriormente hablaron también por teléfono, será suficiente para recuperar una amistad que, cuanto menos, ha quedado ‘tocada’.