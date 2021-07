Perdimos en los penaltis, pero en esta Eurocopa hemos ganado una selección de la que volver a sentirnos muy orgullosos. España cayó con todos los honores después de haber sido mejor que Italia a lo largo del partido y especialmente en la primera parte de la prórroga. Morata marcó el gol del empate y el fallo en el lanzamiento decisivo será el que menos en cuenta se le va a tener. La Roja se vuelve para casa con hueso, con futbolistas de un futuro esperanzador y sobre todo con un Luis Enrique que en su faceta de seleccionador nos ha terminado ganando a una mayoría.

El día de la marmota

Excepto por Bordalás, el Valencia vuelve hoy al trabajo tal y como se fue. El entrenador es la única cara nueva de un proyecto con muchos frentes abiertos y ninguna operación cerrada. Ese proyecto, algo que se sabía, es Bordalás. Pero no puede ser él solo. La situación se parece cada vez más a aquella en la que todo estaba a falta de Lim, cuyo OK nunca llegó ni parece en vías de hacerlo. No se llega a comprar a nadie, ni a los cuatro millones de Marcos André y ni qué decir a Arambarri. Las cesiones se envenenan. Igual con las fichas de los jugadores libres. Y desde Thierry no se ha fichado a un solo jugador en propiedad. Lo que pide el panorama es calcular quién quedará si se van los prescindibles. Y del toque con las administraciones ni hablamos.