Sin novedad en el frente y ocho días de sprint para que el Valencia resuelva el puzle de su planificación deportiva. Los únicos fichajes a 24 de agosto siguen siendo los de Alderete y Mamardashvili, que venía para el filial, lo cual arroja un panorama desolador y más similitudes con el verano pasado de las convenientes. Otro día de la marmota. La realidad, sin embargo, es que esta vez la cuestión es un no poder en lugar de un no querer. Bordalás, que no es de fichar por fichar y lo ha demostrado desechando alternativas a Arambarri, está apretando hacia dentro y hacia fuera con un discurso impecable. Y el club, consciente de haberlo fiado prácticamente todo al entrenador, trata de satisfacerlo, de ahí la generosa negociación de cuatro a ocho kilos por André, los contactos por Keita Baldé y las alternativas de fondo de armario que hay preparadas al estilo de la de Calleri. Hay otra predisposición pero el margen de error hoy por hoy es nulo. De poco servirá el paso de no malvender a nadie, en especial a Guedes, si el mercado se cierra en falso.

Paco López

Los dos primeros partidos han reconfirmado lo bueno y lo malo del Levante, aunque la partida también se está disputando en estos momentos para los granotas en el mercado con esa tradición que es ya el colapso en las salidas. Al míster no le faltó razón cuando dijo la semana pasada que bastante tiene con entrenar a 30 futbolistas, aunque seguramente no midió cuando dejó al pie de los caballos y sin querer a los miembros de la dirección deportiva, como si fuesen David y Manolo los responsables de haber fichado a esos jugadores hoy fuera del mercado que ni le hacen papel ni valen ya lo que cobran. La travesía se presume complicada y es muy importante que en el barco todos remen y naveguen con el mismo rumbo.