Supongamos que el Valencia está una "carrera de fondo" como dice Bordalás. Al inicio estuvo fresco por encima de su ritmo. Con el paso de los kilómetros entre unas cosas y otras la cadencia ha caído. Los puntos se van como segundos en el cronómetro y si se trata de llegar a algún sitio que no sea desfondado. Entre el discurso de Paulista y el de Bordalás, en el gris está la respuesta. Exigencia no es estar en octubre en puestos ‘Champions’. Sí lo es rotundamente encadenar seis partidos sin ganar. Vaya por delante que la confianza en él está intacta, pero el técnico tiene la obligación de ponerle remedio pronto.

Cortar errores absurdos, recuperar el ADN y elevar la eficacia goleadora. Tres buenos puntos de partida. De Bordalás comparto el ‘paso a paso’. En ningún deporte se gana el segundo antes que el primero y la competición te marca el camino. Ahí no hay debate. Sin exigencia diaria no hay objetivo que valga, si solo te mueves al verlo peligrar. Bordalás no puede hablar de Europa porque los puntos no están ahí, pero sí apretar al equipo y sacar victorias. Paulista puede hacerlo. Su discurso gusta escucharlo, pero todo proceso requiere paciencia. En el fondo sí tiene razón. El Valencia debe luchar por volver a Europa como si le fuera la vida en ello, que en cierto modo es así, aunque luego te quedes con la miel en los labios, pero primero debe ganar al Betis y luego al Villarreal.