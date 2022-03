Parece que fue ayer cuando este diario deportivo comenzó su singladura. Era la ilusión de un grupo de periodistas jóvenes que a mí me tocó dirigir y sin mirar tiempo ni horas nos pusimos en marcha. Recuerdo la fecha, 1 de Marzo de 1993. Salíamos los lunes. Por lo tanto tenía frecuencia semanal. Esa frecuencia, cuando cumplimos un año, pasó a ser doble, lunes y viernes. Más tarde, ya saben, diaria.

Muchos compañeros nos decían que estábamos un tanto locos. Otros intentos anteriores no tuvieron demasiada suerte y al poco de salir cerraron, por ejemplo Los Deportes Valencianos y alguno más que no recuerdo. Había pasado el tiempo de Deportes, semanario anterior de larga duración. Más allá de La Hoja Del Lunes, que pertenecía a La Asociación de la Prensa y dedicaba muchas páginas al deporte, sobre todo al Valencia, solo quedaban las corresponsalías de los nacionales Marca, As, Mundo Deportivo, Dicen etc. Yo mismo fui corresponsal del Mundo Deportivo y As.

Con todo y con eso nos hicimos el ánimo. Ese 1 de Marzo de 1993 sale el primer número de SUPER. No tuvimos suerte: el Valencia había jugado en Atocha y perdió uno a cero. El titular fue este: PIFIA EN ATOCHA. Sabíamos que nuestra suerte estaba ligada a los triunfos del Valencia y por desgracia para nosotros estos no llegaban.

Como decían los agoreros, los primeros meses de vida no fueron un paseo en lancha. Las cosas muy pronto comenzaron a torcerse, siempre por lo mismo, poderoso caballero, pero entonces surgió el ánimo de todos los que componíamos la plantilla. Aquí quiero destacar a dos personas que fueron clave para que la idea siguiera adelante: José Vicente Gámir y Manolo Arona. Sin ellos SUPER hoy no existiría. Por supuesto hay que recordar también hoy a la gente que cogió el testigo y a los directores que me secundaron, Tito Bau, Joan Carles Martí, Julián Montoro y el actual Rafa Marín.

Luego ya conocen la trayectoria. Llegó Editorial Prensa Ibérica, haciendo posible que aquel sueño de un grupo de jóvenes periodistas, muchos de ellos ocupando ahora puestos importantes en el mundo del periodismo, fuera una realidad. El tiempo pasa pero ahí está SUPER con 10.000 ejemplares en la calle y siendo el referente de la información deportiva valenciana. Sin duda alguna todo el trabajo realizado entonces valió la pena. Fue sin duda un esfuerzo totalmente recompensado. Felicidades a todos.