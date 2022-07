¿Y por qué no hacer una colección retro?

El Valencia está empezando a hacer pública su indumentaria para la próxima temporada. Ya han sacado a la luz la de entrenamiento y colecciones para la afición, mientras la camiseta oficial está en camino. En este punto me pregunto: ¿Y por qué no una colección retro? En el vídeo promocional de la campaña de abonos aparecen dos camisetas Puma con la publicidad de ‘Caja de ahorros de Valencia’, una marca que, como Bancaja, ya no existe.

Y si el Manchester United ha reeditado su noventera camiseta Adidas con el patrocinio de Sharp, el Arsenal ha hecho lo propio con el logo de ‘JVC’ o el Inter de Milan la de ‘Fiorucci’, creo que sería una gran idea que el Valencia se ‘europeizase’ en esta tendencia y al menos apostase por reeditar las mejores camisetas Puma, su actual sponsor técnico, que portó a principios de la década de los 90. Tanto a nivel de marketing como de cultura de club podría ser un movimiento muy interesante.