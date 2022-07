En este Valencia hay algo que se nos escapa

Desde hace tiempo, bastante, tengo la sensación de que algo importante se nos está escapando en torno a este “nuevo “ Valencia post Anil Murthy. No, no me hago trampas al solitario, que si el ex presidente estaba al mando, y hacía y deshacía, es porque el máximo accionista se lo mandaba o lo dejaba que lo hiciera. Es decir, el máximo responsable de todo era Peter Lim, igual que lo es ahora de que las cosas, al menos en apariencia, no sean exactamente iguales que hace apenas 2 meses y medio, que de los audios tampoco pensemos que ha pasado mucho más.

El tema del Nuevo Mestalla ha experimentado un impulso más que notable, aunque en este tema tengo que decir que en el club había mucho trabajo hecho, pero mucho, y eso lo han visto mis propios ojos, no me lo ha contado ningún tercero. Muchas veces tendemos a hacer de menos todo lo que pasa dentro de la institución, y nos olvidamos que hay muchos profesionales de primer nivel trabajando todos los días para el Valencia. Pero si las cosas no se cuentan, es que no pasan, y la manera de comunicar no ha sido el fuerte de Meriton, ni mucho menos.

La parte deportiva, que al final es la que marca la guerra o la paz en el entorno, y aunque nos empeñemos en decir que no, también ha vivido un impulso que pocos, muy pocos (yo mismo soy uno de ellos), esperaba. El mercado del Valencia es el de los cedidos y el de los jugadores libres, porque nuestra economía es lo que nos dice. Y aunque le damos mucha importancia a cómo vienen los jugadores, desde mi punto de vista mucha más de la que realmente tiene, no podemos desviarnos del objetivo, que debe ser volver a Europa. Y en este caso, como en tantos otros, desde luego que el fin justifica los medios. Si volvemos s competiciones continentales, lógicamente, nuestras posibilidades en la ventana de fichajes de verano de 2023 no tendrá nada que ver con esta.

En el ámbito social, y aquí queda un largo camino por recorrer, la crispación ha bajado muchos enteros. Primero porque es insostenible vivir en tensión permanente todos los días, no hay nadie que aguante tal cosa. Y segundo, porque la gran mayoría del valencianismo, cuando ve que las cosas se hacen con un mínimo de sentido común, y aunque el histórico reciente sea como para salir corriendo y estar cabreados todo el día, lo valora y lo agradece, que al final, lo que todos queremos es que gane nuestro equipo y no tener más preocupaciones que esa.

Y no, Meriton ya no tiene vuelta social en esta ciudad. Su tiempo acabó, pero su final no será inmediato, eso lo tenemos claro todos aquellos que intentamos darle a las cosas un poco de perspectiva. Pero mientras estén aquí, lo que se les debe pedir, lo que se les debe exigir, es que hagan las cosas bien, como toca, que no nos hagan pasar más vergüenza y que pongan al club en el lugar que se merece, ni más ni menos. Esto no es blanquear, aunque a estas alturas de columna ya me habrán puesto de vuelta y media todos aquellos que no ven más allá de lo que ellos quieren. Es simplemente contar las cosas que pasan, y no las que queremos que pasen. Si a alguien le molesta, aunque sea por error, que el Valencia haga las cosas bien, o al menos que no las haga mal, es que el problema es otro muy distinto.