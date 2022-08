Marcó Aurelio

Le pido por favor al corrector que no quite el acento en la “ó” de “Marcó”, porque es un juego de palabras y, a veces, se autocorrige la máquina, quitándole el sentido a lo que se quiere decir.

Aquí, se trata no de Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores de Roma, sino de Aurelio de Laurentiis, el no menos famoso presidente del Napoli Calcio, y también productor de cine de renombre. Y es que nuestro amigo Aurelio, el del Nápoles, ha soltado un tweet (ya saben, lo que uno escribe y, aunque lo quiera quitar porque se ha equivocado o le están atacando, ya se quedó para siempre jamás) que tiene su buena miga.

Sí, el Sr. de Laurentiis ha anunciado a bombo y platillo twitero que ya no va a firmar a ningún jugador africano, a los que “ama” (tweet dixit) pero que no soporta más esas idas y venidas al continente mal llamado negro, para jugar esas competiciones como la Copa de África de naciones. Y es que cree que el Nápoles pudo hacerlo mejor en su campeonato italiano y varias copas más, si hubiera tenido a sus “africanos” en vez de cederlos a sus selecciones.

No hablamos aquí del hecho ya más que consabido y hablado de la cesión “obligatoria” (sic) de los futbolistas a los equipos nacionales, sino específicamente de los africanos, porque tienen su Copa cada dos años y, encima, se juega en enero y febrero. Es cierto que hace menos calor que jugarlo en verano, pero Qatar nos ha mostrado que se pueden refrigerar los estadios…

Lo que aquí se discute por Aurelio que “marcó” un gol con esa frase, es si es justo que se vayan cuando los campeonatos europeos siguen y, por lo tanto, prefiere no firmar a ningún africano más, con tal de evitar su fuga hacia esas copas que le desagradan. El problema es que están en el calendario FIFA y que mal podrá cambiarse, al menos ahora.

¿Qué hacer entonces? Pues el presidente napolitano lo tiene claro y ha decidido no firmar a más jugadores de ese continente, salvo, y he ahí su propuesta, “que renuncien por escrito a acudir a las competiciones africanas”. Ahí le has dado Aurelio… Tenemos entonces dos problemas, uno reglamentario, que es el de FIFA y su obligación de acudir está en contra de esa renuncia, que se entenderá por nula y no escrita, con lo que pueden verse con jugadores que deban acudir o que se les sancione, y también a su club…

Complicado, casi tanto como la Superliga europea… Y, por otro, se han levantado muchas voces tratando a Don Aurelio poco menos que de esclavista, de neocolonialista y otras lindezas que no puedo reproducir. ¿Puede defender su postura, por motivos puramente empresariales, aunque con esa obligación reglamentaria de FIFA por encima, sin que se le trata de ser la peor escoria racista el mundo?

A mi tender, está en su derecho, aunque podría haber sido mucho más comedido a la hora de indicar su parecer, elaborando su discurso pero, ya sabemos que Twitter no permite esas inteligencias, y es más de lanzar proclamas fáciles y directas. Quizá, si lo hubiera hecho, se le habría comprendido e incluso apoyado, pero solo ha quedado el racismo…

Aunque es época, dicen, de leer cosas fáciles, (el verano me parece que admite todo) recomendaré un libro del premio Nóbel tanzano, Abdulrazak Gurnah, “A orillas del mar”, donde podemos ahondar más que con un simple tweet, en las relaciones africano-europeas. Que lo disfruten y pasen un buen verano.