Músculo para Mumbrú

Salvo sorpresa en la lista de Scariolo, cuatro serán los jugadores que le faltarán a Álex Mumbrú por el Eurobasket, al margen del lesionado Martin Hermannsson y del recién ascendido Millán Jiménez, también con molestias. Pero tras una semana de trabajo, el técnico podrá contar por fin con los cuatro fichajes que ha hecho el Valencia Basket, con un mes de pretemporada y seis amistosos por delante para que lleguen al debut en Liga Endesa con el período de adaptación ya superado.

Con James Webb III, Chris Jones, Kyle Alexander y Jonah Radebaugh, el Valencia Basket ficha talento, pero sobre todo físico. Más necesario que nunca para compensar el equipo y poder competir con garantías en una temporada con un mínimo de 68 partidos, que se pueden acercar a los 80 en caso de jugar los playoffs de la Liga Endesa y de la Euroliga, al margen de la Copa.

El técnico tiene la plantilla que quería y, con la tranquilidad y confianza necesaria que le da un contrato de tres años, todo lo necesario para empezar a dejar su sello desde el principio de temporada, después del necesario trabajo físico y táctico de pretemporada.

Después, entre partido y partido y con viajes de por medio, apenas habrá tiempo para entrenar, de ahí la importancia de una pretemporada a la que se le sumarán en su tramo final los jugadores del Eurobasket, por suerte ya rodados tras jugar el campeonato de selecciones y sus correspondientes partidos de preparación.

Solo hay que cruzar los dedos para que las lesiones les respeten y no ocurra como el año pasado, cuando la plaga de lesiones empezó a afectar al equipo desde la misma pretemporada, con una primera lesión de Dimitrijevic que abrió la peor temporada que se recuerda en cuento a número de lesiones.

El único jugador que no pisó la enfermería y que jugó todos los partidos fue Jaime Pradilla, quien está llamado a ser también uno de los líderes del equipo en los próximos años, si el Valencia Basket logra retenerle más allá de 2024, cuando finaliza contrato. Y es que el aragonés dejó hace tiempo de ser una promesa para convertirse en una realidad, como lo refleja su condición de fijo para Scariolo y el rol que está asumiendo con la selección, titular todos los partidos de preparación. Con apenas 21 años, es una de las grandes joyas del baloncesto español y bien haría el Valencia Basket en no esperar hasta el último año para intentar atar su futuro porque ofertas de grandes de España y Europa no le faltarán si sigue esta progresión. El pago de los 200.000 euros de su cláusula en Zaragoza fue una de las mejores decisiones del club en los últimos años.

Su rol crece en importancia cada año, pero pese a su importancia y la de los fichajes, con Chris Jones como base titular de inicio, que nadie olvide tampoco a Dubljevic, el capitán y líder del equipo, una leyenda en el club y un jugador que está motivado como nunca para que esta no sea su última temporada en el Valencia Basket. Quiere jugar en el Casal España Arena y volver a su mejor nivel para prolongar su leyenda.