Tras la Copa, otra final por la Euroliga y por Iagupova

La Copa de la Reina que ganó el Valencia Basket en Huelva será recordada siempre por Raquel Carrera, pero también por la espectacular final de Leticia Romero, el liderazgo de Queralt Casas y la unión que mostró todo el equipo para sobreponerse a las adversidades. Pero si hubo otra gran protagonista fue Alina Iagupova, una estrella mundial que llegó empezada la temporada, con la máxima ambición e ilusión, pero también con una humildad y capacidad de trabajo con la que se ha ganado al vestuario, al club y a la afición. Su talento estaba fuera de toda duda, venía de ser una doble MVP de la Euroliga y su llegada fue un soplo de ilusión después de un momento delicado con la marcha de otra gran estrella como Rebecca Allen.

La persistencia de Esteban Albert tuvo su premio y aunque la ucraniana firmó sólo hasta final de temporada, cada vez hay más argumentos para presentarle un proyecto de futuro unido al club taronja. De momento, ya ha disfrutado de un título y aunque el equipo no logró avanzar en la Euroliga, tiene a tiro la posibilidad de lograr un billete directo para la próxima edición de la máxima competición europea, un requisito que se antoja clave para poder retenerla algún año más, aunque no sea garantía para lograrlo. El acuerdo económico, en una jugadora de su caché, no es nunca un camino de rosas, pero de momento, ya es un síntoma a tener en cuenta el hecho de que aceptara fichar por el Valencia BC con una ficha menor a la que tenía en Turquía. Buscaba un proyecto nuevo, una Liga nueva y sentirse cómoda en un equipo ambicioso y todo ello lo ha encontrado también en la Fonteta.

En el club no hay ninguna duda sobre el deseo de seguir contando con ella y quieren darle el cariño y las condiciones para que se sienta cómoda y se enamore de un proyecto incluso por encima de si está en la Euroliga o no, aunque siempre ayuda jugar la mejor competición europea. Y para ello, el camino más directo pasa por ganar este jueves en La Fonteta a un Perfumerías Avenida con el que están empatadas al frente de la LF Endesa. De hacerlo, incluso aunque no recuperaran los 15 puntos de la derrota en Salamanca por el basket average, las de Rubén Burgos darían un paso de gigante hacia la Euroliga en un año en el que el primer billete llega por la Liga regular en lugar de por la Copa, como sucedía hasta ahora. Así, tras las celebraciones, llega ahora otra final a La Fonteta, cruzando los dedos para que Leticia Romero se recupere a tiempo y con la tranquilidad de saber que el siguiente objetivo no depende de terceros. Aunque aún faltarían cuatro jornadas, con la Euroliga en el bolsillo se puede empezar a trabajar con más certezas en el futuro, sin esperar al verano ni con la incertidumbre que acompaña desde hace años al masculino, pendientes de invitaciones.

