Leticia Romero: "Teníamos claro que la Copa la iba a levantar Raquel Carrera"

La base canaria Leticia Romero, recibió el trofeo de MVP de la Copa de la Reina liderando la victoria del Valencia Basket ante el Casademont Zaragoza con una espectacular actuación. Romero anotó 19 puntos y finalizó con 25 de valoración personal. Romero no dudó en dedicar la victoria a la lesionada Raquel Carrera que sufría una rotura de ligamentos en el partido de cuartos de final frente a lDK Euskotren: "Para nosotras Raquel en un pilar, una pieza súper importante y todas teníamos claro que esta Copa iba por ella, así que va por ella", destacó la canaria que tenía claro: "que la Copa de campeonas la debía de levantar Raquel".

Elisa Aguilar entregó el trofeo a Leticia Romero / Alberto Nevado / FEB

Un título muy importante

En el tramo final del choque se dañó el tobillo derecho y ya fue despedida por la grada al grito de MVP, MVP. Con una ligera cojera Romero recibió el trofeo de MVP.

Romero destacó la motivación de todo el equipo "Nos gusta ganar, nos gusta esta ultima parte de la temporada en la que sacamos lo mejor de nosotras". La jugadora taronja se mostró muy contenta de su etapa como jugadora del Valencia Basket: "Yo he ido dando pasos temporada a temporada en el Valencia y me encuentro muy cómoda. Me dan mucha confianza. Con estas compañeras es imposible no sentirse cómoda". Para la canaria era muy importante ganar la Copa: "un trofeo que nos faltaba y al que le teníamos muchas ganas".