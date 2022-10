Que Gattuso no hable de Europa, pero que lo piense

No solamente comprendo que Gattuso se niegue a hablar de Europa, sino que además lo comparto. Pero eso no quiere decir que no sea el objetivo, porque es obligatorio que lo sea. Aunque suene a ‘topicazo’, el «partido a partido» me parece la única filosofía válida para todo equipo que no pueda gastar cientos de millones en salarios y fichajes. El italiano lo sabe y hace bien en quitar de la cabeza de los jugadores cualquier idea que no sea enfrentar cada entrenamiento como el último, porque es la única manera que tiene de poder ganar partidos de forma regular y acabar luchando por Europa. El fin último de cualquier estrategia o planificación discursiva de Gattuso debe ser alcanzar competición continental, ya no por el peso del Valencia como entidad, sino más bien por una cuestión de supervivencia. Su partida de ingresos es cada vez más pobre, la situación económica es realmente precaria y solamente el Viejo Continente le puede dar una nueva vida.