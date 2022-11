Creo a Gattuso cuando asegura que no ha venido al Valencia a revalorizar jugadores. Pero también creo que se equivoca buscando enemigos en la prensa. Lo más peligroso para mí es que esa tensión (evitable en mi opinión) que ayer se vivió en la sala de prensa se cuele en el vestuario. Esta plantilla joven lo que menos necesita son nervios y ambientes enrarecidos como el de ayer. Bastante tienen los jugadores con escapar de la crisis de resultados del último mes.

El equipo necesita la victoria en el Reale. Urge un punto de inflexión. Hoy más que nunca. Una racha de 2 puntos sobre 15 asusta solo con imaginársela. Y más a las puertas de la visita del Betis y de un parón mundialista extra-largo.

El problema es que hoy no estará Cavani. ¿Mundialitis? No es justo dudar de Edinson. El problema del uruguayo es que el cuerpo médico del Valencia no encuentra soluciones para las molestias en el tobillo que arrastra hace meses. Ya que estamos en tiempos ‘aperturistas’, que lo explique el doctor.