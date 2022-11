El negativo de las fotos en Singapur

Segunda foto de familia en dos meses desde Singapur. Llamativo. Y nuevo comunicado. Esta vez con el titular de que hay vía libre para fichar. Hasta ahí bien, aunque ahora hay que cruzar los dedos. Por un lado para que sea verdad y que a Gattuso y Corona no les den largas cuando vayan a por el pivote. Y por el otro, con la experiencia de otros eneros, para saber a quién fichar y por cuánto. En el supermercado con 20 euros no alcanza para llenar la cesta ni con experiencia y ya ni siquiera con marcas blancas. Y ya se sabe cómo son las cosas con Lim, pese a sus billones en la lista Forbes. El récord de pérdidas y la reducción del coste de plantilla a la mitad hablan del círculo vicioso en el que da vueltas el Valencia. Tres años fuera de Europa y camino del cuarto son el resultado de la mayor transacción de la historia del fútbol mundial. Eso más pérdidas de 180 kilos, una deuda que ha pasado de 366 a 411 y, ojo al dato, beneficios de 284 en traspasos, uno de los muchos datos de la autopsia a las cuentas de la próxima Junta. «El Valencia CF podría haber subsistido sin la venta», dice Cañizares sobre un tema que ya no tiene vuelta de hoja. Porque la pregunta ahora, en vistas de los números, es si va a poder hacerlo con Meriton.

Hugo Guillamón Es tiempo de Mundial. Y de confiar en que la España de Luis Enrique, que le da cierto aire a la de Clemente, sea tan competitiva como la de Aragonés o el primer Del Bosque. «Mi listón es el infinito» o «soy el mejor seleccionador del fútbol mundial» son algunas de las perlas que ha ido dejando Lucho, que al final no ha hecho otra cosa que llevarse a los jugadores que mejor se adaptan a su estilo. Uno de ellos y además de manera totalmente merecida es Guillamón, al que el seleccionador le ha dicho que haga lo que en el Valencia. No de central, sino de pivote... Pero con la misma seguridad. Setienazo El técnico cántabro pedía tiempo y parece que el Villarreal se lo va a dar. Una decisión arriesgada teniendo mes y medio por delante para cambiar de rumbo y habiendo empezado con tan mal pie. Peores cosas se han visto, aunque no hay duda de que el técnico se ha agarrado al mejor argumento. Nadie puede discutirle que ha sido llegar de un día para otro y ponerse a competir, sin apenas entrenamientos. Tema distinto son todas esas cosas que de aquí a que vuelva de nuevo la competición tiene que mejorar. Y que no son una ni dos.