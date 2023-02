Meriton, ahí lo tienes

Era difícil mejorar la plantilla. Venga Corona, repítelo conmigo otra vez. «Era difícil mejorar la plantilla». Una de sus frases estrella en la rueda de prensa posterior al adiós de Gattuso no dejaba de retumbar en mi cabeza en cada balón perdido en el Coliseum. El Getafe, que no es la Holanda del 74, parecía todavía mejor equipo en cada balón parado. No durante el juego, donde los dos equipos parecían el mismo drama para ser honestos. Con ocasiones falladas a la par. Un par de Lino, otra de Munir y Domingos Duarte y mientras tanto un cúmulo de pases mal dados y carreritas sin demasiado sentido. Eso es lo que ha conseguido Peter Lim. Convertir al Valencia CF en un equipo chabacano y en el que además la exigencia brilla por su ausencia. Porque lo peor de todos es mentirse a uno mismo y pretender soltar que «el equipo estuvo bien». Si ese es el listón no le hacemos tampoco ningún favor al equipo, ni a los jugadores.

Ellos son a los que Meriton ha dejado solos. Los que ha ido engañando año a año y a quienes hubo gente que les compró el discurso. Porque siempre había otro más culpable que Peter Lim, Anil, Layhoon y compañía. Y ellos son los principales culpables de que la plantilla tenga tantas carencias que Bordalás, Gattuso y Javi Gracia se tiraban las manos a la cabeza. Por mucho que el estilo en exteriorizarlo fuera diferente entre unos y otros. Lo de seguir otro año más sin un ‘6’ es un chiste mal contado. Y ahí viene de nuevo lo de «era difícil mejorar la plantilla». Corona, no era tan difícil. A partir de ahí, el problema, además de nivel, es de carácter, liderazgo y madurez. Hacer una plantilla tan joven tiene sus consecuencias y parece mentira que quien haya ‘creado’ esta obra sepa algo de fútbol. Jugadores tan jóvenes, con falta de ‘mala leche’ y con ganas de ir a por un balón dividido como si fuera el último segundo de la guerra es lo que hace falta. Ni más ni menos. También futbolistas a los que no les tiemblen las piernas. Porque Fran Pérez demostró que no hace falta tener 30 años para salir con garra y con verticalidad. Incluso con acierto a pesar del gol -un golazo- anulado y que le debe abrir las puertas a la titularidad. Lino está siendo todo lo contrario. Falló la primera y lleva 2 goles en toda la temporada. Dos para un futbolista que, para ser honestos, ya no es que le venga grande poder ser titular en el Atlético el próximo año, es que no está consiguiendo ser diferencial en este Valencia. Más allá de un gran inicio de curso y cuatro regates al viento. Pero sería injusto mirar a una plantilla a la que Lim, Layhoon y compañía han dejado vendida. Y no es cuestión de nombres, sino de piezas. El Rayo es el mejor ejemplo. Equilibrio y competitividad. Ni más, ni menos. A ver cuándo se entera Meriton. Aunque a este paso lo hará en Segunda. Visto lo visto parece que les da igual.