La ‘tranquilidad’ es lo que se busca en Almería

No digo yo que el valencianismo vaya a tener un final de LaLiga tranquilo si gana contra el Almería pero sí se vería todo con mejor cara. Primero porque se metería más de un partido de distancia con los rojiblancos (golaveraje), se estiraría la distancia con el Espanyol y el Elche, lamentablemente para los ilicitanos, ya no están en la quiniela de la salvación. Además, el Getafe perdió. En definitiva, la tranquilidad es lo que se busca en el viaje al antiguo ‘Juegos del Mediterráneo’. Ganar significaría todo y perder la nada. Parece un juego de palabras pero es lo más parecido a la realidad por mucho que Baraja diga que no es una final. Afrontar el primero de los partidos ‘más sencillos’ con derrota significaría un paso atrás después de la buena dinámica en Mestalla y las sensaciones de mejoría colectiva más allá de ‘empanadas’ como los primeros minutos ante el Rayo. Toca ganar, dar un golpe sobre la mesa y alejarse de la zona de descenso.