E la Juve va...

No me he resistido a titular hoy parafraseando la película de Ettore Scola, ‘E la nave va’… pues lo ocurrido en el calcio en estos días pasados me hizo pensar en ese barco que lleva las cenizas de una gran cantante de ópera, acompañadas de sus amigos y no tan amigos de la alta sociedad o de distintos elementos que pululan a su alrededor.

Y es que la Juve, la ‘Vecchia Signora’, hace pensar en esa vieja soprano que avanza dando tumbos, aunque en el caso del fútbol parece que ha revivido, siquiera por unas semanas, tras habérsela dado por muerta cuando la Corte de Apelación federativa le quitó de golpe y porrazo quince puntos. Esa sanción llevó al club a luchar por un puesto intermedio cuando, sin ella, estaba en plazas de Liga de Campeones. Pero, no contenta con la mordida de puntos, la Juve apeló ante el Comité Olímpico Italiano, el CONI, y tras debates y una audiencia que tuvo sus más y sus menos, éste decidió ‘suspender’ la sanción de los 15 puntos. No, como se ha dicho, retirarla, como pedía el club Juventino. Así las cosas, no ha hecho sino reenviar a la Corte de Apelación el procedimiento, para que ‘reevalúe’ y ‘motive mejor’ el porqué de la sanción, pero no creo que para anularla. En efecto, el CONI ha acogido el recurso de los miembros de la Juve de menor nivel, con lo que su culpabilidad en el caso de los traspasos irregulares, con plusvalías extrañas y contabilidades poco claras, no ha sido probada. Sin embargo, sí ha continuado sancionando a los cuatro mandamases del club, entre ellos el presidente Agnelli. Por ello, lo que parece más probable es que, cuando el día 10 de mayo próximo la Corte vuelva a reunirse, lo que hará es tomar en cuenta estas absoluciones de los peces pequeños, y quizá rebajar la sanción a menos puntos, motivándola mejor, tal y como le ha pedido el CONI. Pero, no creo que pueda salir libre de pecado y, por lo tanto, de rebaja de puntos nuestra Juventus eterna. Algunos se preguntan por qué la justicia deportiva italiana es tan rauda y veloz como lenta o mirando para otro lado lo es la española, sobre todo en el famoso caso Negreira. Pues, es obvio: aquí no ha habido prescripción y existe, además, un código de justicia deportiva que es un elemento con el que no contamos aquí. El problema radica ahora en saber cuántos puntos serán los que se le retire a la Juve, para conocer quiénes serán los equipos italianos que vayan a la Champions el año que viene. Si, como parece indicarse en los medios transalpinos, se rebajará a cuenta de la absolución de las espadas menores, serían entre 6 y 9 puntos menos, lo que aún le permitiría luchar por las plazas de la gran competición europea. No obstante, la cosa está muy justa y la diferencia entre 6 y 9 puede llevar a la Juve a competir en Champions o en Conference League. Pero aún quedan algunas jornadas en las que se juegan puntos deportivos, así que nada está claro. Esta rebaja en la sanción podría no ser tal, ya que los que siguen condenados fueron los que tomaron las decisiones, siendo los absueltos meros peones. Por eso, creo que no está todo dicho. La problemática comienza cuando, para el 15 de junio, la federación italiana deberá manifestar a UEFA quienes son los equipos que solicita sean invitados a las tres competiciones europeas. Si la decisión, tras la audiencia del 10 de mayo, se toma con cierto retraso y luego se apela al CONI de nuevo, la cosa estará justa. ¿Se podrá entonces indicar los nombres de algunos que puedan o no ser los invitados, dependiendo del resultado final de la lucha legal? Eso parece lo más justo y lógico, pero a ver si la UEFA acepta ese escenario en el que, por supuesto, puede llevar a cambios en los sorteos de esas tres competiciones. En fin, que la cosa invita a decir que tanto la Corte de Apelación como el CONI, en su caso, deberán trabajar con rapidez, eso sí, motivando bien sus decisiones. Y, una vez la justicia deportiva haya cumplido con su labor, solo le quedará a la Juve, si no consigue el éxito que pretende, irse a la justicia ordinaria. Pero eso es otra historia y, mientras tanto se estarán jugando la Champions otros… El mundo del deporte, como podemos ver, está cada vez más cercano del derecho y, a quien esto escribe, que está en el derecho deportivo desde hace casi cuatro décadas, le permite pensar que hice bien en elegir ese camino… Mientras la nave va, recomiendo leer el último libro del triplete escritor llamado Carmen Mola (ya sabemos que son tres hombres en una mujer), ‘Las madres’. Tan dura como sus otras novelas, pero de la que uno no se puede despegar. Lean y disfruten.