Lim copia el modelo Anil Murthy en Singapur

"Yo prefiero ir, siempre con la sonrisa. Gracias, gracias, gracias... Luego con Germán Cabrera... PUM. Vamos a llevar a la Generalitat a juicio". Eso era lo que decía Anil en privado en los audios desvelados por Superdeporte hace cerca de un año y yo me imagino así ahora a Peter Lim pero con Corona, Solís, Layhoon y compañía. Los tres anteriores hablándole de cómo va el Valencia y Peter diciendo "sí, sí, sí". Hablándole de fichajes y Peter diciendo "sí, sí, sí". Hasta igual le tienen que decir cómo va el Valencia en la clasificación. Quien sabe. La realidad es que la confianza en que el parón haya servido para algo en la ‘cúpula’ es nula, pero espero que Baraja haya tenido tiempo suficiente como para gestionar con tranquilidad todos los problemas que tenía el equipo. Que no eran pocos. La visita a Balaídos debe servir para dar un golpe sobre la mesa, no complicarse y pensar que la salvación está un paso más cerca y no uno más cerca del precipicio. Porque no estamos para muchos disgustos en Valencia.