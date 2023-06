Facu González vuelve del Mundial sub-20 con la etiqueta de ser uno de los jóvenes centrales con más proyección del fútbol mundial y con la llamada de Marcelo Bielsa para el nuevo ciclo de la selección uruguaya absoluta bajo el brazo. Su explosión solo acaba de empezar. En los próximos días debutará con la Celeste y seguirá cotizando al alza. El siguiente paso tiene que ser su nuevo contrato en el primer equipo del Valencia.

El club no puede quedarse con los brazos cruzados viendo cómo se escapa este futbolista de talla internacional. Hay que reaccionar. La última propuesta que le hicieron llegar al futbolista está desfasada. Ha caducado. Ya no vale verlo como un jugador del filial en proceso de formación. El uruguayo tiene que ser jugador de la primera plantilla a todos los efectos desde ya. Como cuarto central, como quinto o en calidad de cedido en un club que le permita crecer a base de minutos. Hay clubes europeos dispuestos a apostar fuerte por él. Corona, el Facu no se puede escapar.