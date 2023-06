Adiós a otro de los ‘buenos’

El Valencia apostó por muchos cedidos el pasado verano y uno de ellos fue Justin Kluivert. El holandés fue fundamental en la segunda parte del curso y fue capaz de tirar del carro cuando nadie más parecía hacerlo. La próxima temporada no estará en Mestalla y lo cierto es que aunque en esta ocasión uno de los mejores del equipo no ha hecho unos números brutales, ya es una tendencia que los mejores jugadores de cada temporada abandonen el equipo al poco tiempo después. Pasó con los Parejo, Rodrigo y compañía, luego con Guedes y Soler, anteriormente con André y Otamendi y así una tendencia muy larga en un Valencia al que le cuesta mucho mantener a los buenos durante mucho tiempo. El problema es que incluso aunque los jugadores quisieran echar raíces en Mestalla y triunfar durante un largo periodo de tiempo, la estructura actual no lo permitiría. Porque en algunos casos no te da para mantener a los mejores y en otro, como el caso de Kluivert, tampoco te permite pagar las opciones de compra de los buenos. De los que sí quieres que se queden. En definitiva, el Valencia dejó de ser el Valencia competitivo hace mucho. Y Meriton sigue sin cambiarlo.