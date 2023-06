Mateu Lahoz bien merece un homenaje

El Mundial escribió un relato injusto con Mateu Lahoz, probablemente uno de los mejores árbitros de la historia del fútbol español. El colegiado estuvo impecable y más allá de detalles puntuales en el Países Bajos-Argentina, ninguno fue importante para el desenlace del partido. Pero la presión mediática triunfó en esa carrera por apuntar contra todo. Meses después, el árbitro se retira pero ha dejado un legado.

Ese que traerá árbitros que no paran las jugadas cada dos por tres. Porque si algo ha tenido Mateu es la capacidad para ser diferente en un fútbol español aburrido, que frena cada acción, que beneficia a los que no apuestan por el fútbol y que está provocando que muchas ligas europeas adelanten a LaLiga por la derecha. No es difícil teniendo en cuenta que Rubiales y Tebas son los encargados de dirigir todo el ‘cotarro’. Una pena que ellos dos se queden y que gente como Mateu salga del fútbol español. Seguro que no es una buena noticia.