Lato es todo lo que necesitaba este equipo

No voy a ser hipócrita. Dudé mucho de Lato en el pasado, pero el lateral ha demostrado que no tenía razón, como en muchas otras ocasiones. Porque creo que en un Valencia como este es más que útil e incluso en otro Valencia con más nivel habría sido un jugador para tener en plantilla y ayudar cuando hiciera falta. Más aún al precio que costaba tener a Lato en plantilla, con una ficha mínima y teniendo en cuenta que ya era tuyo. Porque ir ahora al mercado a por un Lato costará más tanto en fichaje como en ficha. Y eso no solo habla mal del Valencia CF, sino que deja claro que ahí dentro nadie ha aprendido nada. Teniendo en cuenta además que Baraja veía con buenos ojos contar con el futbolista para el próximo curso. Me alegro por otra parte que Lato haya encontrado acomodo en un Mallorca como el de Aguirre, que premia a los currantes y en eso, sin duda, el canterano de Paterna es de los mejores. Ojalá siga disfrutando al máximo en Primera.