Discursos vacíos y objetivos sin sentido

No voy a ser hipócrita. Soy de los que piensa que con la plantilla que tiene el Valencia solo se puede aspirar a la salvación y a la media tabla como mucho. Es una realidad, pero duele que en el Valencia ese discurso esté tan asumido y nadie haya hecho nada por evitarlo. Porque está muy bien el relato del Fair Play pero alguien debería explicar, y no con palabras vacías como Corona, por qué había dinero para Rafa Mir pero no para otro jugador de idéntico perfil. Por lo que sea. El problema es, más allá incluso del objetivo marcado porque la plantilla tiene el nivel que tiene, cómo hemos llegado hasta aquí. De aquellas ridículas palabras de Amadeo y Aurelio diciendo que el estadio iba a estar terminado en el centenario o que en una década el Valencia iba a estar peleando LaLiga a asumir con tanta naturalidad que Meriton ha llevado al cuadro de Mestalla a la mediocridad más absoluta. Es un problema tan grande que no entiendo los que lo asumen con tanta tranquilidad.