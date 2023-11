Fichen ya o callen para siempre

No aprenden. Esa es la sensación que tengo cada vez que escucho hablar a alguien del club últimamente. Con la cantidad de buenos profesionales que hay trabajando en el Valencia CF y siempre salen a explicar la situación los que peor comunican ¿Cómo puede seguir ocurriendo eso? ¿Por qué no son claros y transparentes? Da igual que sea el estadio, el convenio o el asunto de las incorporaciones.

Porque el Valencia CF necesita fichajes como el comer. No estoy diciendo nada nuevo pero es que hay que recordarlo de vez en cuando. Si bien es cierto que los chavales están levantando al Valencia CF, la realidad es que el depósito de gasolina empezará a vaciarse según pase la temporada. Lesiones, sanciones y -esperemos que no- alguna salida, pueden comprometer a una plantilla que ya de por sí tiene poca profundidad -Baraja dixit-.

Yo no estoy diciendo que con tres fichajes el equipo pelee por Europa. Rotundamente no. Lo que digo es que con varias incorporaciones el Valencia CF podría cerrar partidos como el de La Catedral, no sufrir como contra el Granada o tratar de pelear más contra otros equipos a los que no te da para luchar ahora mismo.

Y lo peor de todo es que las cuentas anuales no engañan a nadie. Ya pueden hacer reuniones con cordón sanitario, para explicar una y mil veces los planes del club que al final los números son los que son -en algunos casos para bien y en la mayoría para mal-. En ellas, entre tantas muchas cosas, se refleja la necesidad imperiosa de reanudar las obras del estadio por complicada situación del club y, aunque con menores pérdidas que en años anteriores, la poca intención que tuvo el Valencia CF de firmar futbolistas en el mercado de fichajes. 10 millones de margen tiene el Valencia CF para fichar -de manera oficial y siendo rigurosos- que no ha gastado y que dudo mucho que lo haga en el mercado invernal.

Tanto es así que los representantes institucionales del club son incapaces de explicar claramente si va a haber incorporaciones o no. «Vamos a estar preparados», «Disponemos de las herramientas para cuando llegue el momento», «todavía no puedo decir si habrá…pero estamos en el camino correcto» aseguran las pocas veces que hablan públicamente. Esto no es el local management que nos contaron.

Miren, lo pueden vestir de la forma que quieran…local management, herramientas, consenso… pero la realidad es que va a depender de cómo se levante Peter Lim. Sean 600.000 euros o 10 millones, va a depender de él. Y no debería pasar nada por decirlo, porque eso sería contar la verdad. De hecho, creo que el aficionado valencianista prefiere una verdad dolorosa antes que mil mentiras llevaderas -aunque solo sea por confirmar lo que ya sabemos-. Como ya intuimos que es mucha casualidad que varios días después de que Javier Solís fuera incapaz de asegurar la llegada de fichajes, salgan dos nombres vinculados al Valencia CF casi de manera simultánea y alguno de ellos dándose ya por hecho. Pero más extraño es que Corona empiece a dar entrevistas intentando explicar -sin ningún tipo de éxito- el trabajo que hace el club a nivel de fichajes. Podemos hacernos los tontos, pero no lo somos. Y ojo, no ataco a los medios, que hacen lo que pueden, quieren o les dejan; sino a la forma de actuar de un club al que no consigo entender por más que lo intento.

Esto sé que hay quien se lo tomará como un ataque, otros como un pataleo y, los más inteligentes, como una reflexión para mejorar. Sea cual sea su sentir, solo me importa una cosa: que fichen ya o callen para siempre.