¿Qué piensan los niños de este Valencia CF?

El recuerdo del Valencia de las finales de Champions y de los campeonatos de liga es ya una ‘turra’ histórica. Y sí, me parece perfecto que algunos pocos cuando hablan de eso suelten lo de ‘pues en aquella época también había críticas’. Pero honestamente mejor celebrar a final de año unos títulos después de las críticas que la vergüenza que se está viviendo ahora mismo con este club presidido por Meriton. Y en todo ese problema, la gran duda es qué piensan los niños o los más jóvenes cuando se habla de este Valencia. Porque honestamente se habla de todo menos de fútbol. Que si junta, que si no junta, que si acciones, que si Nou Mestalla, los políticos por un lado, los otros por el otro... El aburrimiento tiene que ser ‘minino’. Y no es una crítica necesariamente a los medios, que tienen que informar de lo que hay, sino describir una realidad y es que engancharse a este Valencia CF para los más pequeños es un ejercicio de supervivencia. Más una exhibición de fe que otra cosa.

En una semana en la que el Barcelona va a visitar Mestalla, molaría estar hablando del recuerdo de Piojo López, de aquel gol de David Villa a Victor Valdés, de aquel golazo de Ricardo Oliveira en el Camp Nou... pero no. En estos momentos estamos hablando de un Kiat Lim que no tiene ni un poco de ... (inserte la palabra que desee) de venir a una ciudad a la que prometió cambio e implicación. Pero bueno... no será la última promesa incumplida de Meriton y compañía.