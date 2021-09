El trinquet de Vila-real sempre ha estat un dels més propicis per a veure la millor versió de Soro III i ahir va tornar a passar en la partida inaugural de la Copa Diputació de València - Caixa Popular d’escala i corda, en la qual el pilotari de Massamagrell i Jesús es van imposar a José Salvador i Tomàs II pel resultat de 60-35.

Primer van manar José Salvador i Tomàs II, perquè el rest de les Valls espentava des de darrere i el mitger de Xaló afinava per a acabar el quinze. Enfront, Soro III passava carros i carretes, però Jesús havia començat gelat i no rematava amb contundència.

En 15 per 30 estava el marcador quan Jesús va entrar en partida per a situar-se al nivell del seu escaleter. Ara sí, la roja era una parella compensada, encertada i compenetrada. Tant, que es va situar 45-30 per davant, amb la majoria dels jocs renyits llevant de dos que José Salvador i Tomàs II van ‘regalar’ amb diferents errades. La brega es va mantenir fins al parcial de 55-35. Després, Soro III i Jesús van certificar la victòria amb autoritat.

Així les coses, Soro III i Jesús arranquen la competició oferint una magnífica impressió mentre que la de José Salvador i Tomàs II va ser bona encara que la irregularitat en moments puntuals els va castigar.