Este diumenge es va disputar la segona jornada del circuit Sub-18 de raspall femení Trofeu Fundación Trinidad Alfonso al Trinquet d'Alcàsser, amb tres noves partides. A la primera d'elles, el trio de Paula CPV Beniparrell, Ángela CPV Faura i Susanna CPV Rafelbunyol s'imposà per 25-10 al format per Clara CPV Borbotó, Andrea CPV Alqueria d'Asnar i Lucía CPV Sueca. A la segona partida, el grup d'Ivet CPV Sueca, Isabel CPV Rafelbunyol i Sandra CPV Bicorp s'adjudicà la victòria per 25-0 a Aina CPV Meliana, Zaira CPV Xeraco i Paula CPV Alqueria d'Asnar.

La partida més emocionant i disputada del matí va ser la protagonitzada per Júlia CPV Xeraco, Claudia CPV Alqueria de la Comtessa i Marta CPV Meliana, que es van imposar per la mínima diferència, 25-20 a l'equip integrat per Laura CPV Carlet, Mireia CPV Beniparrell i Lluna CPV Borbotó després d'un duel molt vibrant. Amb estos resultats, la classificació està liderada per Ivet-Isabel-Sandra i Paula-Ángela-Susanna, amb 6 punts, i que s'enfronten el pròxim diumenge. Tres punts sumen Clara-Andrea-Lucía; dos n'acumulen Júlia-Claudia-Marta i un en tenen Laura-Mireia-Lluna. Tanquen Aina-Zaira-Paula sense puntuar. La competició consta de cinc jornades de fase regular abans de la celebració de les semifinals -20 de febrer- i la final -el dia 27-.