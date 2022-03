El trinquet de Pelayo recupera un cartell per a celebrar el Trofeu de Falles 2022. Després d’uns anys sense que els aficionats pogueren gaudir de l’esport més valencià, en la setmana festiva per excel•lència del ‘cap i casal’, la catedral recupera enguany una tradició que només va parar la pandèmia i les restriccions a causa de la mateixa. Així, el pròxim dissabte (17.00 hores) es reviurà l’espectacle amb Giner, Pere i Guillermo a un costat de la canxa, i José Salvador, Álvaro Gimeno i Carlos a l’altre. Una partida única que tindrà un premi a la corda per al trio guanyador.

Així mateix, demà també hi haurà altra jornada competitiva. A les 16.30 hores, inicia una cita on José Salvador i Monrabal II es mesuraran amb Julio Palau i Pere, corresponent a la II Lliga2 d’escala i corda. A continuació, la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda viurà el duel ajornat entre La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos), i de Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor). Cal recordar que este duel havia de disputar-se el passat dimarts a Massamagrell, però va ser posposat a causa de la meteorologia.