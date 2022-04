No hi ha millor manera d’afrontar una final que haver passat per esta situació abans. Els nervis són traïdorencs i poden fotre’t un dia que hauria de ser de glòria. Una cosa que no passara amb els sis pilotaris que s’enfrontaran el pròxim dissabte per conquerir la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. Una partida que ahir va ser presentada a l’escenari on es disputarà, el trinquet de Pelayo, i on els equips representatius de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos) i de Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor) van seleccionar les pilotes noves que utilitzaran i van oferir les seues impressions abans de veure’s les cares.

«En una final dona igual ser favorits si no fas una bona partida i no trobes sensacions positives. El que és important és estar bé eixe dia. Tants mesos lluitant per açò, és una recompensa gran», va comentar Puchol II, que competirà pel tercer títol per quarta vegada. En l’altre costat estarà Giner. En este cas, el rest és l’únic finalista que no sap el que és alçar una Lliga. Una oportunitat que va perdre en l’edició anterior, quan l’equip que capitanejava Giner va caure en la final lliguera després d’arribar com a invicte. «Han canviat moltes coses respecte a l’any passat. Enguany ho afronte d’una manera diferent. El 2021 vaig perdre, però me’n vaig anar content, i enguany estaré pagat si puc donar-ho tot, siga quin siga el resultat», va matissar Giner. Lliga CaixaBank: Giner força la pròrroga i remata en l’afegit L’única Lliga amb la qual compta Santi en el palmarés va ser en 2015 formant parella amb Puchol II. Un precedent positiu per a un mitger que jugarà per cinquena ocasió per alçar el campionat. «Teníem menys anys i ara les afrontem amb més maduresa. Amb Puchol II, juguem de cap, cadascú sap quina pilota és seua, i amb Carlos hem acoblat perfectament», va explicar Santi. Precisament, Carlos és l’únic defensor del títol conquerit en 2021. «Els últims anys tinc sort d’estar en finals, les partides que tots els pilotaris volen jugar. És senyal del treball ben fet, però és com si no haguera jugat cap, tinc il·lusió per jugar de nou», va comentar. El punter jugarà la seua tercera final consecutiva, la quarta en cinc anys, amb dos títols en el seu haver. Per la seua part, els pedreguers no es queden darrere. Tomàs II torna a una final després d’una temporada de penúries a escala de resultats i lesions. «Espere haver recuperat el nivell en este 2022. Tinc bones sensacions i vull continuar així», va afegir el campió de 2020 i finalista en 2014. Així mateix, Héctor ha hagut de conviure amb dos jugadors de caràcter. «El començament no va ser fàcil. Teníem sensacions contràries perquè sabíem del nostre potencial a l’hora de jugar i de qualitat humana, al final s’ha demostrat que és així. Ens portem bé, però dins de la canxa hi ha geni. Encara que som amics i és una passada tornar ací», va manifestar el més veterà com a campió, en 2008. Personalitats en la presentació A la presentació també van intervenir el director d’Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Francisco Adam; la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé; el vicepresident de la Fundació per la Pilota, Josep Maria Soriano; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan.