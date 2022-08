No hi ha millor debut possible. Diego d’Onda jugarà la final del ‘XIV Trofeu Diputació de Castelló’ en la primera competició que disputa com a professional. Ho farà amb Nacho, després de superar a José Salvador i Guillermo (60-40) en la segona semifinal jugada ahir al trinquet de Borriol.

Amb 18 anys, Diego López és la gran esperança de la província castellonenca per a tindre un representant entre les figures de l’escala i corda. Pareix que ja és una realitat. Encara queda molt de camí per a confirmar-ho, però jugar la final en el debut és un pas important. Tot és més fàcil amb Nacho d’acompanyant. Una vegada el mitger entra en partida, és difícil d’aturar i ahir va ser igual. Per la seua part, l’onder disparava amb tot i tallava la corda amb facilitat. Tot açò va servir per a capgirar un resultat que era en contra, encara que va haver-hi més condicionants. José Salvador va començar fort, però va anar apagant-se pel desgast físic que acumula. La calor li va passar una mala jugada, arribant a marejar-se i això es va reflectir en els tantejos intermedis. Així mateix, Guillermo es va veure afectat i va anar de més a menys en el duel. Raspall El ‘II Trofeu de Castelló’ dona inici hui (18.30 hores) al trinquet de la localitat de la Ribera Alta. Ho farà amb un format de semifinals i final que es disputarà en la mateixa setmana, i que servirà de colofó per a la programació de Festes de la població castellonenca. Hui serà el torn per a conéixer al primer equip que lluitarà pel títol. Per un costat, Marrahí i Tonet IV. Per l’altre costat, Moltó i Brisca.