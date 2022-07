A finals de l’estiu, el circuit d’elit dirà adeu a tota una llegenda com és Genovés II. Als seus 40 anys, el rest es retira de l’activitat professional per a centrar-se en la seua candidatura a la presidència de la Federació de Pilota. Així ho va anunciar Genovés II el passat mes de desembre, i abans de l’Individual, el genovesí va fixar la data de l’acomiadament per a l’1 de setembre. Això significa que des que ho va comunicar, Genovés II ha pogut gaudir de l’estima dels aficionats a cada trinquet on ha competit. Una situació que tampoc escapa al calendari estival que, a més, li ofereix traslladar-se a escenaris gens habituals en el dia a dia. I hui veurem al pilotari més carismàtic en la modalitat de raspall.

La figura de Genovés II és molt més que escala i corda. El trinquet és el recinte on més es pot gaudir dels estètics colps del rest, però el genovesí també es deixa veure en altres escenaris com els carrers o frontons. S’hi ha vist a Genovés II jugar a Llargues en la selecció i és un fixe cada estiu en el ‘Trofeu de Frontó’, enguany també. El que és més estrany és veure’l jugant a raspall, tot i que El Genovés guarda una gran tradició en la modalitat. No tindrà millor companyia Genovés II. Al seu costat, Moltó, quatre vegades campió del mà a mà. Serà hui al Carrer Nou de Barxeta (19.00 hores) en una partida de festes on davant estaran Ian i Bertomeu.