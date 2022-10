Quan es van descobrir els equips que formarien la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda, la càtedra va assenyalar a Soro III i Nacho com un dels candidats al títol. La parella representativa de Benidorm va classificar-se a la segona fase amb antelació i, ara, en l’estrena en la segona ronda, els de la Marina Baixa van debutar amb una victòria (60-35) sobre un combinat que venia ben fort, com és el de Montserrat, amb Marc i Santi a les seues files.

Un triomf que resulta clau de cara a pensar en les semifinals. Pareix que sempre es repetisca el mateix, però amb el nou format de la Copa, cada punt és més que important. És per això que un resultat com el viscut al trinquet de Xàbia, dibuixa el futur dels benidormers amb més esperança. I és que Marc i Santi no van poder puntuar perquè no van arribar als 45 tantejos. Això deixa a ambdues formacions igualades amb dues unitats, encara que Soro III iNacho marxen al capdavant del grup B gràcies a guardar un millor coeficient de tantejos.

La partida es va decantar per als de la Marina Baixa pel seu bon fer dels seus dos components. Soro III va ser un autèntic passador de pilotes, però és que també va ser significatiu en l’anotació. Les canonades del de Massamagrell trobaven la llotgeta amb facilitat i amb els contrincants intentant evitar que Nacho li pegara per davant, l’actuació de Soro III va resultar impecable per a sostenir al seu equip. Per la seua part, Nacho aguantava, i en el moment que la veia bona, disparava per a convertir el quinze.

Ben és cert que el binomi de Montserrat va acusar el desgast físic de la partida disputada el passat divendres a Vilamarxant, on el marcador va acabar en 60-50 en favor seua. Això no obstant, no cal restar mèrits a l’equip de Benidorm perquè van saber dur el ritme perquè Marc i Santi no s’activaren del tot.

El duel podia haver canviat amb 40-30, ja que les forces s’havien igualat i els montserratins van disposar d’una oportunitat amb ‘val’ des del rest, però no van poder tancar-lo. En un joc llarg, amb molts intercanvis, els benidormers van imposar-se per xicotets detalls. Una victòria encarrilada a l’inici, quan amb 15-20, Soro III i Nacho van encadenar quatre tantejos seguits.

LA PISSARRA

Dilluns 10 d’octubre | 17:00

Trinquet de Xeraco

- Bonillo i Ricardet

- Boronat i Marc

Dilluns 10 d’octubre | 18:30

Trinquet de Xeraco

- Salelles II i Seve

- Vicent i Murcianet

Dilluns 10 d’octubre | 18:30

Tr. de La P. de Vallbona ·RadioPobla

- Mario iCarlos

- Vicent de Vinalesa i Álvaro Gimeno

Dimarts 10 d’octubre | 17:00

Trinquet Tio Pena de Massamagrell

- Pere Roc II i Pere

- Francés iFélix