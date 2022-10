El trinquet Pelayo va ser l’escenari de la disputa de la segona edició del Trofeu La Marina de València, que es resol a partida única amb premi a la corda per als vencedors, que va ser per a Pere Roc II, Pere i Héctor, que es van imposar per 60-45 a Salva Palau, Javi i Carlos.

La clau del desenllaç va estar darrere, on Pere Roc II es va mostrar més determinant que Salva Palau, sobretot pel que fa a la fiabilitat. Ambdós escaleters van espentar molt i van condicionar un gran nombre de jocs amb la seua pegada i la feta de dau diferent i més perillosa dels esquerrans. I mentre que el de Benidorm es va mostrar molt segur, el jove d’Alginet va cometre algunes errades no forçades; tampoc massa, però les suficients per a acabar amb tres jocs per darrere en el marcador. Els duels en les altres línies van estar prou equilibrats. Pere i Javi van carregar fort i sovint. El de Pedreguer va fer d’escuder del seu rest i estava per a tot mentre que el de Massalfassar va agafar la responsabilitat de guiar el seu equip. Davant, Héctor i Carlos també van estar parells en el seu nivell i incidència en el joc; sobretot per a parar pilotes compromeses encara que també van tenir oportunitat de prodigar-se en atac.